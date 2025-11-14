बिहार चुनाव काउंटिंग: सीमांचल में कांटे की टक्कर, 16 सीटों में 8-8 पर NDA और महागठबंधन आगे

Bihar Elections Counting: बिहार विधानसभा चुनाव की गिनती जारी है। 38 जिलों के में 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। सीमांचल में शुरुाआती रुझानों में मुकाबला दिलचस्प दिख रहा है। सीमांचल की 17 सीटों में से 8-8 पर एनडीए और महागठबंधन पर आगे चल रहे हैं। पूर्णिया जिले की बनमनखी सीट से भाजपा के कृष्ण कुमार ऋषि 810 वोटों से आगे चल रहे हैं। रुपौली विधानसभा चुनाव से छठवीं बार बीमा भारती चुनावी मैदान में है। धमदाहा में जदूय उम्मीदवार लेसी सिंह को पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा से कड़ी टक्कर मिल रही है।