Bihar Election Exit Polls: प्रशांत किशोर हुए ‘फुस्स’, डबल डिजिट का भी नहीं मिला आर्शीवाद

जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर (Photo IANS)
Bihar Election Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरण संपन्न हो गए है। अब सभी की नजर एक्जिट पोल पर टिकी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि असली असली परिणाम 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे। बिहार चुनाव में बीजेपी, जदयू और लोजपा के एनडीए (NDA) गठबंधन का मुकाबला कांग्रेस और राजद के इंडिया गठबंधन से है। इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी मैदान में है। बिहार चुनाव में पीके का जलवा नहीं चल पाया है। Matrize के एग्जिट पोल्स में 5 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है।
|एग्जिट पोल
|NDA
|महागठबंधन
|जनसुराज
|अन्य
|पीपुल्स इनसाइट
|133-148
|104
|0-2
|0-1
|पी-मार्ग
|142-162
|80-98
|1-4
|0-3
|जेवीसी
|135-150
|88-103
|0-1
|3-6
बिहार में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को करीब 65 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। जो कि 1951 के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरे चरण में शाम पांच बजे तक 67.14 प्रतिशत वोटिंग हुई। सबसे अधिक मतदान किशनगंज में 76.26%, कटिहार में 75.23%, पूर्णिया में 73.79% और सुपौल में 70.69% दर्ज किया गया।
|पार्टी
|कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी
|जीत
|राजद
|144
|75
|बीजेपी
|110
|74
|जेडीयू
|115
|43
|कांग्रेस
|70
|19
|CPI (ML)
|19
|12
|वीआईपी
|13
|4
|HAM
|7
|4
|कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी
|4
|2
|कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
|6
|2
|पार्टी
|कितने सीटों पर चुनाव लड़ी
|जीत
|राजद
|101
|80
|जेडीयू
|101
|71
|बीजेपी
|157
|53
|कांग्रेस
|41
|27
|भाकपा (माले)
|98
|3
|लोक जनशक्ति पार्टी
|42
|2
|राष्ट्रीय लोक समता पार्टी
|23
|2
|हिंदुस्तान आवाम मोर्चा
|21
|1
|सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट)
|6
|0
|भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
|32
|0
|भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
|88
|0
