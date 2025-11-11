Bihar Election Exit Polls: प्रशांत किशोर हुए ‘फुस्स’, डबल डिजिट का भी नहीं मिला आर्शीवाद

Bihar Election Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरण संपन्न हो गए है। अब सभी की नजर एक्जिट पोल पर टिकी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि असली असली परिणाम 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे। बिहार चुनाव में बीजेपी, जदयू और लोजपा के एनडीए (NDA) गठबंधन का मुकाबला कांग्रेस और राजद के इंडिया गठबंधन से है। इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी मैदान में है। बिहार चुनाव में पीके का जलवा नहीं चल पाया है। Matrize के एग्जिट पोल्स में 5 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है।