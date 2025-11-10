Bihar Second Phase Voting: सीमांचल की 24 सीटों के हाथ में बिहार की तकदीर, 70% मुस्लिम आबादी है इसकी ताकत

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शोर अब थमता दिख रहा है। लेकिन राजनीति में बिहार के सीमांचल की सीटें हॉटस्पॉट बनी हुई हैं। कारण है मुस्लिम पॉपुलेशन जिनकी सीमांचल की सीटों पर 40 से 70 फीसदी आबादी है। यही वजह है कि मुस्लिम और यादव समीकरण के कारण लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस के लिए सीमांचल की 24 विधानसभा सीटें पारंपरिक रूप से एक मजबूत गढ़ रही हैं। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की AIMIM ने आरजेडी और कांग्रेस की सीमांचल की सीटों पर चलने वाली दादागिरी को चोट पहुंचाकर 5 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया था और आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन के समीकरण को ध्वस्त कर दिया था। इस बार भी AIMIM 15 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है।