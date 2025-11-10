Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Second Phase Voting: सीमांचल की 24 सीटों के हाथ में बिहार की तकदीर, 70% मुस्लिम आबादी है इसकी ताकत

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद, अब बारी है दूसरे और अंतिम चरण की जो 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को होने जा रहा है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Shaitan Prajapat

image

Kuldeep Sharma

Nov 10, 2025

दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी

दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शोर अब थमता दिख रहा है। लेकिन राजनीति में बिहार के सीमांचल की सीटें हॉटस्पॉट बनी हुई हैं। कारण है मुस्लिम पॉपुलेशन जिनकी सीमांचल की सीटों पर 40 से 70 फीसदी आबादी है। यही वजह है कि मुस्लिम और यादव समीकरण के कारण लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस के लिए सीमांचल की 24 विधानसभा सीटें पारंपरिक रूप से एक मजबूत गढ़ रही हैं। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की AIMIM ने आरजेडी और कांग्रेस की सीमांचल की सीटों पर चलने वाली दादागिरी को चोट पहुंचाकर 5 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया था और आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन के समीकरण को ध्वस्त कर दिया था। इस बार भी AIMIM 15 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

सीमांचल की विधानसभा सीटें

बिहार का सीमांचल क्षेत्र को पूर्णिया प्रमंडल के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत बिहार के चार जिले किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया आते हैं, जहां पर किशनगंज में 4, अररिया में 6, कटिहार में 7 और पूर्णिया में 7 सीटें हैं। यह इलाका बांग्लादेश और नेपाल से सटा होने के कारण राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है। सीमांचल की इन 24 सीटों पर राजनीतिक पार्टियों की पैनी नजर है, यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और पीएम मोदी जैसे नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं।

AIMIM भी पूरी ताकत में

पिछली बार 2020 में ओवैसी ने कांग्रेस और RJD का सीमांचल की सीटों का सुरक्षा कवच तोड़कर 5 विधानसभा सीटें अपने नाम की थीं। इस बार भी ओवैसी 15 सीटों के साथ मैदान में उतरे हैं। सीमांचल के इन चार जिलों (किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया) में किसी भी दल के लिए राजनीति बिना मुस्लिम वोटों के अधूरी मानी जाती है। इसी कारण ओवैसी सीमांचल की 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें किशनगंज और पूर्णिया की चार-चार सीटें, कटिहार की पाँच सीटें और अररिया की दो सीटें शामिल हैं। ओवैसी अक्सर कांग्रेस और आरजेडी पर मुस्लिमों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाते रहे हैं।

महिलाओं की निर्णायक भूमिका

इस बार महिलाओं और फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या काफी अधिक होने के कारण उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले चरण में भी महिलाओं की भागीदारी 65 फीसदी से ज्यादा की थी, जो कि पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। जिसको देखते हुए सभी पार्टियों ने महिला वोटरों को साधने का काम शुरू किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार की महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को गिनाते हुए नजर आए, तो बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव "माई बहिन योजना" के तहत महिलाओं के खातों में सालाना 30 हजार रुपये देने का वादा जोरों-शोरों से दोहराते हुए नजर आए।

ये भी पढ़ें

Delhi Blast: कार से दो फीट की दूरी पर था शख्स, बाल-बाल बची जान, सुनाई आंखों देखी
राष्ट्रीय
Blast in Delhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

10 Nov 2025 11:08 pm

Hindi News / National News / Bihar Second Phase Voting: सीमांचल की 24 सीटों के हाथ में बिहार की तकदीर, 70% मुस्लिम आबादी है इसकी ताकत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025: अनंत सिंह के आवास पर जश्न का माहौल, जानिए पंडाल से लेकर भोज तक की क्यों हो रही तैयारी

पटना

Bihar Security Alert: दिल्ली धमाके के बाद बिहार में हाई अलर्ट, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पढ़िए पुलिस मुख्यालय के निर्देश

patna marine drive encounter
पटना

बिहार चुनाव 2025: प्रधानमंत्री मोदी के मंच से अचानक क्यों दूर हुए नीतीश? BJP नेता ने बताई बड़ी वजह

Dharmendra Pradhan
पटना

बिहार चुनाव 2025: दूसरे चरण के चुनाव में दिग्गज नेताओं को चुनौती दे रहे 40 से कम उम्र के ये उम्मीदवार

Bihar Election 2025
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.