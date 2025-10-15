Bihar Election 2025: चुनावी दंगल में उतरे पति तो विधायक पत्नी नीलम देवी और स्वर्णा सिंह का कटा टिकट, जानिए कौन हैं इनके हस्बैंड

अनंत सिंह ने जेल से रिहा होने के बाद चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पत्नी अपने क्षेत्र में नहीं आतीं और लोग उनसे नाखुश हैं इसलिए वे चुनाव लड़ेंगे। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आप पत्नी के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं तो उन्होंने उनके बारे में अपशब्द भी कहे। और जब पत्रकारों ने कहा कि पत्नी आपके बयानबाजी पर नाराज नहीं होंगी? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हम वाजिब बात बोलते हैं।