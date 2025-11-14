Bihar Election Result 2025: बीजेपी ने रचा इतिहास, 45 साल में सबसे बड़ी जीत

आपको बता दें कि 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए यानी जेडीयू-भाजपा की मजबूत साझेदारी से संचालित था। उस समय एनडीए ने 243 में से 206 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की थी। वहीं, जेडीयू के खाते में 115 और भाजपा ने 91 सीटें जीती थीं। 2015 में तस्वीर बदल गई, जब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन के गठन के बाद भाजपा 53 सीटों पर सिमट गई।