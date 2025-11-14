Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Election Result 2025: जेल में बंद अनंत सिंह मोकामा से जीते, वीणा देवी को करीब 30 हजार वोटों से हराया

Bihar Election Result 2025: हाईप्रोफाइल मोकामा सीट से अनंत सिंह जीत गए हैं। अनंत सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी को 29,720 वोटों से हरा दिया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Shaitan Prajapat

Nov 14, 2025

अनंत सिंह

अनंत सिंह (Photo- ANI)

Bihar Election Result 2025: ​बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। इसी बीच हाईप्रोफाइल मोकामा सीट से बड़ी खबर सामने आ रही है कि अनंत सिंह जीत गए हैं। अनंत सिंह ने वीणा देवी को 29720 वोटों से हरा दिया है। दुलारचंद यादव हत्‍याकांड के आरोप में जेल में बंद जेडीयू प्रत्‍याशी अनंत सिंह के इस अभेद्य किले को भेद दिया है। अनंत सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी, आरजेडी उम्‍मीदवार वीणा देवी से शुरुआत से ही आगे चल रहे थे।

शुरुआती रुझानों से आगे चल रहे थे अनंत सिंह।

बाहुबल और प्रभाव के लिए मशहूर मोकामा हाई-प्रोफाइल सीट पर अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच मुकाबला चल रहा था। मोकामा सीट पर अनंत सिंह 19287 वोटों से आगे चल रहे थे। 18वें राउंड की गिनती के बाद उनको 68132 वोट मिले, जबकि वीणा देवी के खाते में 48845 वोट आए। 20वें दौर की मतगणना समाप्‍त होने के बाद अनंत सिंह अपने निकटतम प्रत‍िद्वंद्वी से 23 हजार से ज्‍यादा मतों से आगे चल रहे थे।

अनंत सिंह पहले भी जेल में जीते थे चुनाव

आपको बता दें कि अनंत सिंह ने 2015 में पार्टी से अलग होने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद वे 2020 में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में शामिल हुए और जेल में रहते हुए भी जीत दर्ज की थी। हालांकि, 2022 में एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें अपनी विधानसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी। 2025 के चुनावों में अनंत सिंह फिर से जदयू में शामिल हो गए। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह मुकामा से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की।

AAP और जन सुराज के उम्मीदवार का हाल

20 दौर की मतगणना तक जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष 14465 वोट के साथ तीसरे और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजेश कुमार रत्नाकर 1847 वोट के साथ चौथे पायदान पर है।

यह खबर अपडेट हो रही है…

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

14 Nov 2025 02:19 pm

Published on:

14 Nov 2025 01:59 pm

Hindi News / National News / Bihar Election Result 2025: जेल में बंद अनंत सिंह मोकामा से जीते, वीणा देवी को करीब 30 हजार वोटों से हराया

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election Results 2025 बिहार के सभी मंत्री ने बनाई बढ़त, जानें लखीसराय और तारापुर का हाल

Bihar Election 2025
पटना

‘तेजस्वी को मोहल्ले का आदमी नहीं जानता’, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर किया प्रहार

Giriraj Singh
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: लोकल पार्टियों से भी पिछड़ी कांग्रेस, चुनाव आयोग पर फोड़ा ठीकरा

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बीजेपी की चाल से नीतीश ने जीता दांव, चल गया T-M= N+M का फार्मूला

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.