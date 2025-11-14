Bihar Election Result 2025: जेल में बंद अनंत सिंह मोकामा से जीते, वीणा देवी को करीब 30 हजार वोटों से हराया

आपको बता दें कि अनंत सिंह ने 2015 में पार्टी से अलग होने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद वे 2020 में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में शामिल हुए और जेल में रहते हुए भी जीत दर्ज की थी। हालांकि, 2022 में एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें अपनी विधानसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी। 2025 के चुनावों में अनंत सिंह फिर से जदयू में शामिल हो गए। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह मुकामा से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की।