Bihar Election Result 2025: बिहार में चला पीएम मोदी का जादू, जहां-जहां की रैलियां, वहां एनडीए को जबरदस्त बढ़त

सीतामढ़ी में पीएम नरेंद्र मोदी (फ़ोटो-बिहार बीजेपी X)
Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा सीटों पर आ रहे रुझानों में एनडीए को जबरदस्त बढ़त मिल रही है, जबकि महागठबंधन को बड़ा झटका लग रहा है। शुक्रवार दोपहर 3.00 बजे तक भाजपा 208 और महागठबंधन 28 सीटों पर आगे है। खास बात यह है कि बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू साफ-साफ देखने को मिला है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के दौरान जहां-जहां रैलियां की, वहां पर भाजपा और एनडीए गठबंधन को फायदा मिला। पीएम मोदी ने बिहार में 14 रैलियां और रोड शो किए। इसका असर अब रुझानों में झलक रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि भाजपा के साथ उनके गठबंधन सहयोगियों को इसका लाभ मिलता दिख रहा है।
रुझानों में एनडीए ने 208 सीटों पर बढ़त बना रखी है। वहीं, महागठबंधन सिर्फ 28 सीटों पर आगे है। हॉट सीटों की बात करें तो तारापुर से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी 11,272 वोट से आगे चल रहे हैं और आरजेडी प्रत्याशी अरुण कुमार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने 13,350 वोट की लीड बना रखी है। रामनगर से बीजेपी उम्मीदवार नंद किशोर राम 9,593 वोट से आगे हैं। दरभंगा सीट की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी संजय सरावनी 27,050 वोट से आगे चल रहे हैं।
पीएम मोदी ने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान जहां-जहां चुनावी रैलियों को संबोधित किया, वहां-वहां जनता ने जमकर मतदान किया और इसकी गवाही चुनाव आयोग के आंकड़े दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैली की शुरुआत भारत रत्न ‘जननायक’ कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव समस्तीपुर से की थी। समस्तीपुर में पहले चरण में वोटिंग हुई और यहां 70 फीसदी से अधिक मतदान हुआ। इसी सीट से एनडीए प्रत्याशी और जेडीयू नेता अश्वमेध देवी 12 हजार से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है।
इसी दिन पीएम मोदी ने बेगूसराय में भी जनसभा को संबोधित किया और यहां पर 69.87 प्रतिशत वोटिंग हुई। इसके बाद 30 अक्टूबर को पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभाओं को संबोधित किया। दोनों जगहों पर पहले चरण में मतदान हुए। मुजफ्फरपुर में 71.81 प्रतिशत और छपरा में 63.86 प्रतिशत वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक, रुझानों में मुजफ्फरपुर में भाजपा प्रत्याशी रंजन कुमार 18 हजार वोट से आगे चल रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभा में इंडी गठबंधन पर छठी मैया का अपमान करने का आरोप लगाया है, जिसका फायदा भी चुनाव परिणामों के रुझान में साफ नजर आ रहा है। 2 नवंबर को पीएम मोदी ने नवादा और आरा (भोजपुर) में दो जनसभाएं कीं। इसके अलावा पटना में इसी दिन उन्होंने रोड शो भी किया। नवादा में 57.86 प्रतिशत, आरा (भोजपुर) में 59.90 प्रतिशत और पटना में 59.02 प्रतिशत वोटिंग हुई। रुझानों में नवादा से एनडीए प्रत्याशी और जेडीयू नेता विभा देवी आगे चल रही हैं।
