Bihar Election Result 2025: बिहार में चला पीएम मोदी का जादू, जहां-जहां की रैलियां, वहां एनडीए को जबरदस्त बढ़त

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा सीटों पर आ रहे रुझानों में एनडीए को जबरदस्त बढ़त मिल रही है, जबकि महागठबंधन को बड़ा झटका लग रहा है। शुक्रवार दोपहर 3.00 बजे तक भाजपा 208 और महागठबंधन 28 सीटों पर आगे है। खास बात यह है कि बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू साफ-साफ देखने को मिला है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के दौरान जहां-जहां रैलियां की, वहां पर भाजपा और एनडीए गठबंधन को फायदा मिला। पीएम मोदी ने बिहार में 14 रैलियां और रोड शो किए। इसका असर अब रुझानों में झलक रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि भाजपा के साथ उनके गठबंधन सहयोगियों को इसका लाभ मिलता दिख रहा है।