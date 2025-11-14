Bihar Election Result: मोकामा से अनंत सिंह आगे, महुआ से तेज प्रताप को झटका! जानें कौन किसको दे रहा टक्कर?

अनंत सिंह और तेज प्रताप। (फोटो- IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझान में मोकामा विधानसभा सीट से जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं, महुआ से तेज प्रताप को झटका लगते दिखाई दे रहा है।
वह फिलहाल पीछे चल रहे हैं। खबर लिखे जाने तक एनडीए 43 सीटों पर बढ़त बनाए हुए था। वहीं, महागठबंधन को 28 सीटों पर बढ़त मिल रही थी।
बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर वोटों की गिनती चल रही है। पहले पोस्टल बैलट की गिनती जारी है। शुरुआती रुझान में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी रुझानों में 2 सीटों पर आगे दिख रही है।
खबर पर अपडेट जारी है...
