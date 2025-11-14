Bihar Election Result: मोकामा से अनंत सिंह आगे, महुआ से तेज प्रताप को झटका! जानें कौन किसको दे रहा टक्कर?

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझान में मोकामा विधानसभा सीट से जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं, महुआ से तेज प्रताप को झटका लगते दिखाई दे रहा है।