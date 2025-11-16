Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election Results: बिहारी ‘सिंघम’ का चुनाव में हुआ बुरा हाल, Ex IPS को दोनों सीटों पर मिली शिकस्त

बिहार चुनाव रिजल्ट: सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक लांडे को लेकर एक बज बना हुआ था, लेकिन उनकी लोकप्रियता वोटों में तब्दील नहीं हो पाई। पढ़ें पूरी खबर...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 16, 2025

शिवदीप लांडे (फाइल फोटो)

Bihar Election Result: बिहार के मशहूर पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे (Ex IPS Shivdeep Lande) को राजनीति के मैदान में अपनी पहली पारी में बुरी हार का सामना करना पड़ा है। बिहार का सिंघम नाम से मशहूर लांडे जमालपुर और अररिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता वोटों में तब्दील नहीं हो पाई।

अररिया में करारी शिकस्त का करना पड़ा सामना

14 नवंबर को 20 राउंड की काउंटिंग के बाद अररिया की सीट पर शिवदीप लांड को सिर्फ 3,548 वोट ही मिले। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार अबिदुर रहमान ने 91529 वोट लाकर जीत हासिल की। दूसरी तरफ लांडे जमालुपर में भी तीसरे पायदान पर रहे। यहां से जदयू के नचिकेता मंडल ने जीत हासिल की।

लोकप्रियता को वोटों में तब्दील नहीं कर पाए लांडे

चुनावी हलफनामे के अनुसार, 49 वर्षीय शिवदीप लांडे पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। उनकी कुल संपत्ति करीब 20.4 करोड़ रुपये है और देनदारी 2.7 करोड़ रुपये है। पुलिस सेवा में अपनी सख्ती, ईमानदारी और आम जनता से सीधे जुड़ाव के कारण वे खासकर युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय थे।

चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से ही लांडे को लेकर बिहार के सियासी गलियारों से लेकर चौक-चौराहों तक एक बज बना हुआ था, लेकिन बिहार के सिंघम की लोकप्रियता वोटो में तब्दील नहीं हो पाई। बिहार चुनाव में NDA ने प्रचंड जीत हासिल की। भाजपा 89, जदयू 85, लोजपा (रामविलास) 19, हम 5 और रालोम ने 4 सीट पर जीत दर्ज की।

पीएम मोदी ने बताया जबरदस्त जनादेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम इस ऐतिहासिक जीत पर बिहार की जनता को धन्यवाद देते हुए इसे “जबरदस्त जनादेश” करार दिया। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताया और कहा कि इससे चुनाव आयोग में लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। साथ ही जम्मू-कश्मीर के नागरोटा और ओडिशा के नुआपाड़ा उपचुनावों में भी भाजपा की जीत पर मतदाताओं का आभार जताया।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

