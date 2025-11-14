बिहार चुनाव में एनडीए की बंपर जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने कही वह बात…

Amit Shah (Photo - ANI)
बिहार चुनाव (Bihar Election) के नतीजे जैसे-जैसे सामने आ रहे हैं, एनडीए (NDA) प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रहा है। एनडीए ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। बीजेपी (BJP) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है तो जेडीयू (JDU) ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। लोजपा (LJP) ने भी बिहार चुनाव में कमाल कर दिया है। वहीं महागठबंधन का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। राजद (RJD) और कांग्रेस (Congress) को उम्मीद से भी कम सीटें मिलती दिख रही है। प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की जनसुराज पार्टी (Jansuraj Party) का तो खाता भी नहीं खुला। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनना तय हो गया है। इसी बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बयान दिया है।
शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, "ज्ञान, परिश्रम और लोकतंत्र की रक्षक ‘बिहार भूमि’ की जनता को कोटि-कोटि नमन। बिहारवासियों द्वारा NDA को यह प्रचंड जनादेश, बिहार में विकास, महिलाओं की सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण की NDA की संकल्प सेवा पर जनता की मुहर है। पिछले 11 सालों में मोदी जी ने बिहार के लिए दिल खोलकर कार्य किए और नीतीश जी ने बिहार को जंगलराज के अंधेरे से बाहर निकालने का काम किया। यह जनादेश ‘विकसित बिहार’ के संकल्प के लिए है।"
शाह ने आगे लिखा, "बिहारवासियों का एक-एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खेलने वाले घुसपैठियों और उनके हितैषियों के खिलाफ मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। वोटबैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है। बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है कि मतदाता सूची शुद्धिकरण अनिवार्य है और इसके खिलाफ राजनीति की कोई जगह नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आज बिहार में आखिरी पायदान पर आ गई है।"
शाह ने आगे लिखा, "जंगलराज और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले किसी भी भेष में आए, उन्हें लूटने का मौका नहीं मिलेगा। जनता अब सिर्फ और सिर्फ ‘Politics of Performance’ के आधार पर जनादेश देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), नीतीश कुमार (Nitish Kumar) और NDA के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। साथ ही अपने अथक परिश्रम से इस परिणाम को चरितार्थ करने वाले बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक के बिहार बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करता हूँ। मैं बिहार की जनता और विशेषकर हमारी माताओं-बहनों को आश्वस्त करता हूँ कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपने NDA को यह जनादेश दिया है, मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार उससे अधिक समर्पण से उसे पूरा करेगी।"
