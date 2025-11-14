बिहार चुनाव में एनडीए की बंपर जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने कही वह बात…

बिहार चुनाव (Bihar Election) के नतीजे जैसे-जैसे सामने आ रहे हैं, एनडीए (NDA) प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रहा है। एनडीए ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। बीजेपी (BJP) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है तो जेडीयू (JDU) ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। लोजपा (LJP) ने भी बिहार चुनाव में कमाल कर दिया है। वहीं महागठबंधन का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। राजद (RJD) और कांग्रेस (Congress) को उम्मीद से भी कम सीटें मिलती दिख रही है। प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की जनसुराज पार्टी (Jansuraj Party) का तो खाता भी नहीं खुला। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनना तय हो गया है। इसी बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बयान दिया है।