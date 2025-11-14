Bihar Election Results: अबकी बार NDA 200 पार? शुरुआती रुझानों में भारी बहुमत, महागठबंधन को बड़ा झटका

विपक्षी महागठबंधन की बात की जाए तो वह सिर्फ 48 सीटों पर ही बढ़त बना पाई है। विपक्षी दलों के सीएम उम्मीदवार ने जोश में आकर 18 नवंबर को शपथ लेने का दावा किया था लेकिन इन परिणाम इसके बिल्कुल विपरित दिखाई दे रहे है। परिणाम पूरी तरह से साफ हो उससे पहले ही विपक्ष ने चुनाव आयोग पर अपनी हार का ठिकरा फोड़ना शुरु कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, शुरुआती रुझान ही बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार (मुख्य चुनाव आयुक्त) बिहार की जनता के ख़िलाफ़ कामयाब होते दिख रहे हैं। ये लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के बीच नहीं है। ये ज्ञानेश कुमार और भारत की जनता के बीच सीधी लड़ाई है।