Bihar Election Results: अबकी बार NDA 200 पार? शुरुआती रुझानों में भारी बहुमत, महागठबंधन को बड़ा झटका

बिहार चुनाव परिणाम (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
बिहार चुनाव (Bihar Election) में वोटों की गिनती के साथ अब परिणाम सामने आना शुरु हो गए है। 243 सीटों पर सत्तारूढ़ NDA और विपक्षी महागठबंधन के बीच मुकाबला है। शुरुआती रुझानों में NDA 192 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और महागठबंधन काफी पिछड़ गया है। इन आंकड़ों से लगता है कि NDA एक बार फिर भारी बहुमत से सत्ता में लौटने जा रही है।
शुरुआती रुझानों में एनडीए को 192 सीटों पर बढ़त दिख रही है। ऐसे में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव में 200 का आंकड़ा पार कर सकता है। जदयू इससे सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी है। पिछली बार 43 सीटों पर सिमटी JDU इस बार 84 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसके चलते नीतीश कुमार के फिर से सीएम बनने के आसार बढ़ गए है। इस रुझानों से न सिर्फ NDA में शामिल दलों में बल्कि उनके समर्थकों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। एनडीए के प्रमुख दलों में जनता दल यूनाइटेड (JDU), भारतीय जनता पार्टी (BJP), लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) शामिल हैं।
विपक्षी महागठबंधन की बात की जाए तो वह सिर्फ 48 सीटों पर ही बढ़त बना पाई है। विपक्षी दलों के सीएम उम्मीदवार ने जोश में आकर 18 नवंबर को शपथ लेने का दावा किया था लेकिन इन परिणाम इसके बिल्कुल विपरित दिखाई दे रहे है। परिणाम पूरी तरह से साफ हो उससे पहले ही विपक्ष ने चुनाव आयोग पर अपनी हार का ठिकरा फोड़ना शुरु कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, शुरुआती रुझान ही बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार (मुख्य चुनाव आयुक्त) बिहार की जनता के ख़िलाफ़ कामयाब होते दिख रहे हैं। ये लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के बीच नहीं है। ये ज्ञानेश कुमार और भारत की जनता के बीच सीधी लड़ाई है।
