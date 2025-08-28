Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election: NDA में सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ, JDU 102, BJP 101, जानिए चिराग, मांझी और कुशवाहा को कितनी मिली सीटें

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले NDA में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। इस चुनाव में जदयू बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। वह बीजेपी से एक सीट अधिक पर चुनाव लड़ेगी।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 28, 2025

CM Nitish Kumar
NDA में सीट शेयरिंग फाइनल (फोटो सोर्स : एएनआई)

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। इसके तहत जदयू के खाते में 102 सीटें, बीजेपी के खाते में 101 सीटें आई हैं। चिराग की पार्टी लोजपा (रामविलास) को 20, उपेंद्र कुशवाहा की रालोम को 10 और जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेक्युलर के 10 सीटें मिली हैं। हालांकि, कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी। इसका फैसला नहीं हुआ है। NDA के नेता जल्द ही इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं।

Updated on:

28 Aug 2025 11:30 am

Published on:

28 Aug 2025 11:29 am

Hindi News / National News / Bihar Election: NDA में सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ, JDU 102, BJP 101, जानिए चिराग, मांझी और कुशवाहा को कितनी मिली सीटें

