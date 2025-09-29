बिहार चुनाव से पहले तेज हुई राजनीतिक हलचल, तेजप्रताप ने अखिलेश यादव को किया अनफॉलो

तेज प्रताप और अखिलेश के पिता लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के परिवारों के बीच दशकों पूरानी दोस्ती है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच दूरियां आने को उनके रिश्तों में दरार के तौर पर देखा जा रहा है। तेज प्रताप ने शुक्रवार, 26 सितंबर को ही अपनी नई पार्टी 'जनशक्ति जनता दल' का ऐलान किया था। इस पार्टी के पोस्टर में पिता लालू प्रसाद और मां राबड़ी देवी को कोई जगह नहीं दी गई थी। परिवार से हट कर अलग पार्टी बनाना इस बात का सबूत है कि तेज प्रताप के पारिवारिक रिश्ते परेशानियों से गुजर रहे है। साथ ही अब तेजस्वी यादव से उनकी अनबन ने पारिवारिक रिश्तों के बाद दोस्ती के रिश्तों में भी तेज प्रताप के लिए चुनौती पैदा कर दी है।