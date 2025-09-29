Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव से पहले तेज हुई राजनीतिक हलचल, तेजप्रताप ने अखिलेश यादव को किया अनफॉलो

बिहार में चुनावों से पहले राजनैतिक समीकरण तेजी से बदल रहे है। इसी बीच खबर सामने आई है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने अखिलेश यादव को एक्स अकाउंट से अनफॉलो कर दिया है।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Sep 29, 2025

Tej Pratap

तेज प्रताप (फोटो- एएनआई)

बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनावों की तारीख की घोषणा होने जा रही है। चुनावों से पहले सभी राजनैतिक पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। महागठबंधन और एनडी में भी सीटों के बटवारें को लेकर चर्चाएं शुरु हो गई है। सूत्रों के अनुसार, महागठबंधन दशहरे पर सीटों के बटवारें का एलान कर सकता है। इसी बीच खबर सामने आई है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को अपने एक्स अकाउंट से अनफॉलो कर दिया है।

वायरल हो रहा तेज प्रताप का वीडियो

इन दिनों तेज प्रताप का एक वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अखिलेश को लेकर शिकायत करते नजर आ रहे है। वीडियो में तेज प्रताप कहते सुनाई दे रहे है कि जब अखिलेश यादव 'वोटर अधिकार' के लिए पटना आए थे, तब उन्होंने मेरा फोन तक नहीं उठाया। तेजप्रताप ने यह भी बताया, पटना में जिस होटल में अखिलेश यादव ठहरे थे, वहां भी मैंने अपने आदमी को भेजा लेकिन, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके बाद मैंने अखिलेश यादव का नंबर ब्लॉक कर दिया। दोनों के नेताओं के बीच यह दरार बिहार-उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चर्चा का विषय बन गई है।

दोनों नेताओं के बीच दशकों पूरानी पारिवारिक दोस्ती

तेज प्रताप और अखिलेश के पिता लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के परिवारों के बीच दशकों पूरानी दोस्ती है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच दूरियां आने को उनके रिश्तों में दरार के तौर पर देखा जा रहा है। तेज प्रताप ने शुक्रवार, 26 सितंबर को ही अपनी नई पार्टी 'जनशक्ति जनता दल' का ऐलान किया था। इस पार्टी के पोस्टर में पिता लालू प्रसाद और मां राबड़ी देवी को कोई जगह नहीं दी गई थी। परिवार से हट कर अलग पार्टी बनाना इस बात का सबूत है कि तेज प्रताप के पारिवारिक रिश्ते परेशानियों से गुजर रहे है। साथ ही अब तेजस्वी यादव से उनकी अनबन ने पारिवारिक रिश्तों के बाद दोस्ती के रिश्तों में भी तेज प्रताप के लिए चुनौती पैदा कर दी है।

