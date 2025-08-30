‘बिहार को चाहिए ओरिजनल CM…’: तेजस्वी ने राहुल-अखिलेश के सामने खुद को किया मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी चरम पर है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव ने आरा में 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर सनसनी मचा दी। इस दौरान मंच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्हें 'नकलची सीएम' करार दिया और बिहार की जनता से पूछा, आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल? भीड़ ने तीन बार 'ओरिजिनल सीएम' के नारे लगाकर तेजस्वी का समर्थन किया।
तेजस्वी ने कहा, ये नकलची सरकार है। मेरे विजन को कॉपी कर रही है। मैं आगे-आगे, सरकार पीछे-पीछे। उन्होंने 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा भी लगवाया। यह बयान विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ चल रही वोटर अधिकार यात्रा के संदर्भ में आया, जिसमें विपक्ष ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने पटना में मीडिया से कहा, वोटर अधिकार यात्रा ऐतिहासिक रही। लाखों लोगों ने समर्थन दिया। बिहार की जनता अपने मत की रक्षा करेगी।
वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव की भागीदारी ने गठबंधन को और मजबूती दी। तेजस्वी ने कहा, बिहार में हर कोई कह रहा है कि हमें असली सीएम चाहिए, डुप्लीकेट नहीं। दूसरी ओर, एनडीए की ओर से नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाए रखा गया है। ऐसे में तेजस्वी की यह घोषणा बिहार के चुनावी समीकरण को और रोचक बना रही है।
हालांकि, कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार के रूप में आधिकारिक समर्थन नहीं दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में इस सवाल पर गोलमटोल जवाब दिया था। लेकिन आरा में तेजस्वी के बयान के दौरान राहुल और अखिलेश की मौजूदगी ने महागठबंधन की एकजुटता का संदेश दिया। तेजस्वी ने कहा, देश का बच्चा-बच्चा कह रहा है 'वोट चोर, गद्दी छोड़'। बीजेपी डरी हुई है और मेरे विजन को लागू करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वादा किया कि चुनावी अधिसूचना के बाद वह बिहार के लिए अपने प्लान का खुलासा करेंगे।