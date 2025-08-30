Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘बिहार को चाहिए ओरिजनल CM…’: तेजस्वी ने राहुल-अखिलेश के सामने खुद को किया मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित

Bihar Election: आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ने कहा, ये नकलची सरकार है। मेरे विजन को कॉपी कर रही है। मैं आगे-आगे, सरकार पीछे-पीछे। उन्होंने 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा भी लगवाया।

पटना

Shaitan Prajapat

Aug 30, 2025

राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव (Photo-IANS)

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी चरम पर है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव ने आरा में 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर सनसनी मचा दी। इस दौरान मंच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्हें 'नकलची सीएम' करार दिया और बिहार की जनता से पूछा, आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल? भीड़ ने तीन बार 'ओरिजिनल सीएम' के नारे लगाकर तेजस्वी का समर्थन किया।

'नीतीश को बताया नकलची सरकार'

तेजस्वी ने कहा, ये नकलची सरकार है। मेरे विजन को कॉपी कर रही है। मैं आगे-आगे, सरकार पीछे-पीछे। उन्होंने 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा भी लगवाया। यह बयान विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ चल रही वोटर अधिकार यात्रा के संदर्भ में आया, जिसमें विपक्ष ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने पटना में मीडिया से कहा, वोटर अधिकार यात्रा ऐतिहासिक रही। लाखों लोगों ने समर्थन दिया। बिहार की जनता अपने मत की रक्षा करेगी।

ये भी पढ़ें

बिहार में निष्पक्ष चुनाव पर संकट, चुनाव आयोग के जवाबों ने खोली पोल
राष्ट्रीय
image

तेजस्वी ने खुद को बताया सीएम उम्मीदवार

वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव की भागीदारी ने गठबंधन को और मजबूती दी। तेजस्वी ने कहा, बिहार में हर कोई कह रहा है कि हमें असली सीएम चाहिए, डुप्लीकेट नहीं। दूसरी ओर, एनडीए की ओर से नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाए रखा गया है। ऐसे में तेजस्वी की यह घोषणा बिहार के चुनावी समीकरण को और रोचक बना रही है।

कांग्रेस ने अभी तक नहीं किया तेजस्वी का समर्थन

हालांकि, कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार के रूप में आधिकारिक समर्थन नहीं दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में इस सवाल पर गोलमटोल जवाब दिया था। लेकिन आरा में तेजस्वी के बयान के दौरान राहुल और अखिलेश की मौजूदगी ने महागठबंधन की एकजुटता का संदेश दिया। तेजस्वी ने कहा, देश का बच्चा-बच्चा कह रहा है 'वोट चोर, गद्दी छोड़'। बीजेपी डरी हुई है और मेरे विजन को लागू करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वादा किया कि चुनावी अधिसूचना के बाद वह बिहार के लिए अपने प्लान का खुलासा करेंगे।

ये भी पढ़ें

Voter Adhikar Yatra: बिहार में राहुल गांधी का हुआ हाथी-घोड़े और बैंड-बाजे से स्वागत, वहीं बीजेपी सांसद ने कहा- गुजरात में घुसने नहीं देंगे
राष्ट्रीय
Rahul Gandhi Bihar Voter adhikar yatra

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Aug 2025 09:19 pm

Published on:

30 Aug 2025 09:14 pm

Hindi News / National News / ‘बिहार को चाहिए ओरिजनल CM…’: तेजस्वी ने राहुल-अखिलेश के सामने खुद को किया मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.