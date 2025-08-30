‘बिहार को चाहिए ओरिजनल CM…’: तेजस्वी ने राहुल-अखिलेश के सामने खुद को किया मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित

हालांकि, कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार के रूप में आधिकारिक समर्थन नहीं दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में इस सवाल पर गोलमटोल जवाब दिया था। लेकिन आरा में तेजस्वी के बयान के दौरान राहुल और अखिलेश की मौजूदगी ने महागठबंधन की एकजुटता का संदेश दिया। तेजस्वी ने कहा, देश का बच्चा-बच्चा कह रहा है 'वोट चोर, गद्दी छोड़'। बीजेपी डरी हुई है और मेरे विजन को लागू करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वादा किया कि चुनावी अधिसूचना के बाद वह बिहार के लिए अपने प्लान का खुलासा करेंगे।