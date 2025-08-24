Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election: क्या तेजस्वी यादव बनेंगे सीएम? जानें इस सवाल पर क्या बोले राहुल गांधी

Bihar Politics: बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। रविवार को महागठबंधन के नेताओं ने अररिया में प्रेस वार्ता को संबोधित किया।

पटना

Ashib Khan

Aug 24, 2025

बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे है (Photo-IANS)

Bihar Election: बिहार के अररिया में रविवार को महागठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का सवाल पूछा गया, हालांकि कांग्रेस सांसद ने इसका जवाब नहीं दिया और सवाल को टाल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन वोट चोरी को रोकना है।

राहुल ने दिया गोलमोल जवाब

तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के सवाल पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमारी बहुत अच्छी तरह से पार्टनशिप बनी है। हमारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही है। कोई टेंशन नहीं है, साथ ही एक-दूसरे की मदद हो रही है और मजा आ रहा है। 

‘बिहार में चुनाव चोरी नहीं होने देंगे’

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमारा ध्यान ईसी के रवैये को बदलने पर है। हम बिहार में चुनाव चोरी नहीं होने देंगे। वोटर अधिकार यात्रा में प्रदेश की जनता आगे बढ़कर हिस्सा ले रही है। यह यात्रा सफल रही है। 

राहुल के बयान से तेजस्वी परेशान

बता दें कि बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है। हालांकि महागठबंधन में तेजस्वी अपने आप को सीएम प्रत्याशी मान रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का यह जवाब उनको परेशान कर सकता है। इसके अलावा कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरु भी कह चुके हैं कि महागठबंधन का सीएम कौन होगा, यह फैसला बाद में किया जाएगा। 

सीट शेयरिंग पर भी फंसेगा पेच

महागठबंधन में सीएम फेस ही नहीं सीट शेयरिंग पर भी पेंच फंसेगा। दरअसल, अभी तक एनडीए और महागठबंधन में मौजूद दलों के बीच सीट शेयरिंग नहीं हुई है। हालांकि फिलहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार में एसआईआर के मुद्दे को बिहार की जनता के बीच लेकर जा रहे हैं।

