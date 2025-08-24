Bihar Election: क्या तेजस्वी यादव बनेंगे सीएम? जानें इस सवाल पर क्या बोले राहुल गांधी

Bihar Election: बिहार के अररिया में रविवार को महागठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का सवाल पूछा गया, हालांकि कांग्रेस सांसद ने इसका जवाब नहीं दिया और सवाल को टाल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन वोट चोरी को रोकना है।