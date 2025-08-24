तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को जल्द शादी करने की दी सलाह, राहुल बोले- यह मेरे लिए भी है

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को लेकर कहा कि वे एक व्यक्ति विशेष के हनुमान हैं। हम जनता के हनुमान हैं। चिराग पासवान आज कोई मुद्दा नहीं हैं, मैं उन्हें ज़रूर सलाह दूंगा, वह हमारे बड़े भाई हैं और उन्हें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "यह बात मुझ पर भी लागू होती है।" इसके बाद प्रेस वार्ता में मौजूद अन्य नेता भी हंसने लगे।