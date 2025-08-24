Patrika LogoSwitch to English

तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को जल्द शादी करने की दी सलाह, राहुल बोले- यह मेरे लिए भी है

Bihar Election: बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे है। रविवार को महागठबंधन के नेताओं ने अररिया में प्रेस वार्ता को संबोधित किया।

पटना

Devika Chatraj

Aug 24, 2025

तेजस्वी ने चिराग पासवान को शादी करने की दी सलाह (Photo-IANS)

Bihar Politics: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। रविवार को यात्रा के दौरान अररिया जिले में महागठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान एक मजेदार वाकया भी सामने आया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जल्द शादी करने की सलाह भी दे दी।

चिराग को जल्द शादी कर लेनी चाहिए-तेजस्वी

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को लेकर कहा कि वे एक व्यक्ति विशेष के हनुमान हैं। हम जनता के हनुमान हैं। चिराग पासवान आज कोई मुद्दा नहीं हैं, मैं उन्हें ज़रूर सलाह दूंगा, वह हमारे बड़े भाई हैं और उन्हें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "यह बात मुझ पर भी लागू होती है।" इसके बाद प्रेस वार्ता में मौजूद अन्य नेता भी हंसने लगे। 

‘हम संविधान को खत्म नहीं होने देंगे’

तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। समाज में जहर बोना और अफवाह फैलाना, इनसे बेहतर कोई नहीं करता। लेकिन ये बिहार की धरती है- हम लोकतंत्र और संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। 

राहुल ने EC पर साधा निशाना

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग का काम सही वोटर लिस्ट देना है, लेकिन इन्होंने ये काम महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा ध्यान चुनाव आयोग के इस रवैये को बदलने पर है। हम इस काम को छोड़ेंगे नहीं। आप कुछ भी कर लें, हम बिहार में चुनाव चोरी नहीं होने देंगे। 

‘वोट चोरी को रोकना है’

राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में गठबंधन की सभी पार्टियां मिलकर काम कर रही हैं। हम एक ही विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य साफ है- 'वोट चोरी' को रोकना है। 

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

24 Aug 2025 03:18 pm

Published on:

24 Aug 2025 02:42 pm

Hindi News / National News / तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को जल्द शादी करने की दी सलाह, राहुल बोले- यह मेरे लिए भी है

