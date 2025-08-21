राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में हुआ एक और बड़ा हादसा, तेजस्वी यादव की गाड़ी से टूटा पुलिसकर्मी का पैर

बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन कराया। इसको लेकर विपक्ष लगातार ईसी पर आरोप लगा रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों के नाम जारी करने का आदेश दिया था। SC के आदेश के बाद ईसी ने हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम भी जारी कर दिए है।