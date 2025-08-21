राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में हुआ एक और बड़ा हादसा, तेजस्वी यादव की गाड़ी से टूटा पुलिसकर्मी का पैर

Voter Adhikar Yatra: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे है। गुरुवार को शेखपुरा में यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। राजद नेता तेजस्वी यादव की गाड़ी के नीचे झारखंड सशस्त्र पुलिस का जवान शंभू सिंह आ गया। इससे सिपाही के पैर की हड्डी तीन जगह से टूट गई। गंभीर हालत में उसे पटना रेफर किया गया है।
बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा गुरुवार को शेखपुरा पहुंची। शेखपुरा के खांड इलाके में काफिला पहुंचने के दौरान जवान सुरक्षा घेरे में चल रहा था। इस दौरान तेज गर्मी के कारण वह गिर गया और तेजस्वी यादव की गाड़ी जवान के पैर के ऊपर से गुजर गई। जिससे उनके पैर की हड्डी तीन जगह से टूट गई।
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पुलिसकर्मी को टक्कर मारने का यह पहला मामला नहीं है। दो दिन पहले नवादा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की गाड़ी ने पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। इस हादसे में पुलिसकर्मी को चोट भी आई। इसके बाद राहुल गांधी ने पुलिसकर्मी का हालचाल भी जाना।
नवादा में जिस वाहन ने पुलिसकर्मी को टक्कर मारी थी। इस मामले में घायल पुलिसकर्मी ने वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसकी नवादा पुलिस अधीक्षक ने पुष्टि की है।
बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा का गुरुवार को 5वां दिन है। इसकी शुरुआत शेखपुरा से हुई। महागठबंधन के नेताओं ने शहर में चार किलोमीटर लंबा रोड शो किया। दरअसल, बिहार में SIR को लेकर विपक्षी दल और चुनाव आयोग के बीच आरोप प्रत्यारोप का जारी है। वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे है।
बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन कराया। इसको लेकर विपक्ष लगातार ईसी पर आरोप लगा रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों के नाम जारी करने का आदेश दिया था। SC के आदेश के बाद ईसी ने हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम भी जारी कर दिए है।