Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी के वाहन चालक के खिलाफ FIR दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला

Voter Adhikar Yatra: बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव प्रदेश में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ निकाल रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी के वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल, वाहन चालक पर नवादा जिले में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पुलिसकर्मी को टक्कर मारने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस सांसद की वोटर अधिकार यात्रा नवादा जिले के भगत सिंह चौक से गुजर रही थी। इसी समय पुलिसकर्मी राहुल गांधी की गाड़ी के सामने गिर गया और उसे हल्की चोट आईं। इसके बाद कांग्रेस सांसद ने पुलिसकर्मी से उसका हालचाल भी जाना।
नवादा पुलिस अधिक्षक अभिनव धीमान ने पुष्टि करते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आगे की जानकारी समय आने पर दी जाएगी। उन्होंने पहले स्पष्ट किया था कि कांस्टेबल काफिले की एक गाड़ी के सामने गिर गया था।
बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आलोचना की। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने घटना का वीडियो एक्स पर शेयर किया। इस वीडियो में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ले जा रही एक कार एक पुलिसकर्मी को कुचलती हुई दिखाई दे रही है। बाद में पुलिसकर्मी लंगड़ाते हुए दिखाई दे रहा है। यह फुटेज सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया।
एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी नेता ने लिखा- राहुल गांधी की कार ने एक पुलिस कांस्टेबल को कुचल दिया, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। नेता उसे देखने तक नहीं उतरे।
वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। मानसून सत्र में विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की मांग की लेकिन सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हुआ। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी चल रहा है। राहुल गांधी SIR को लेकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं।