Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी के वाहन चालक के खिलाफ FIR दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला

वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। मानसून सत्र में विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की मांग की लेकिन सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हुआ। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी चल रहा है। राहुल गांधी SIR को लेकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं।