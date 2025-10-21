बिहार चुनाव: पहले चरण में 1314 उम्मीदवार मैदान में उतरे, 61 ने लिया नामांकन वापस

बिहार चुनाव (फोटो : फ्री पिक)
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन वापसी की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरु हुई थी, जोकि 17 अक्टूबर तक चली। 18 अक्टूबर को नामांकन पर्चा की जांच की गई। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर थी।
प्रथम चरण में कुल 18 जिलों के अंतर्गत 121 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इस चरण में कुल 1,690 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 1,375 नामांकन वैध पाए गए। 61 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए, जिसके बाद कुल उम्मीदवारों की संख्या 1,314 रह गई।
इस चरण में सबसे अधिक उम्मीदवारों की संख्या कुढ़नी और मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर रही, जहां 20-20 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं, सबसे कम 5-5 उम्मीदवार भोरे, अलौली और परबत्ता विधानसभा सीटों पर हैं।
सबसे अधिक नामांकन वापसी पटना से हुई। यहां करीब 9 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस लिया। उसके बाद दरभंगा में 8, बेगूसराय में 7 और गोपालगंज में 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस लिया। वहीं, वैशाली में 5, मुजफ्फरपुर में 4, जबकि सीवान, समस्तीपुर, नालंदा और बक्सर में 3-3 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर में 2-2, और सहरसा, सारण, शेखपुरा और भोजपुर में एक-एक उम्मीदवार ने नाम वापस लिए। पटना जिले की 14 विधानसभा में उम्मीदवारों की आखिरी सूची के अनुसार, कुल 149 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए। पटना जिले की पालीगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।
भागलपुर जिले की बात करें तो 7 विधानसभा सीटों के लिए 102 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नाथनगर विधानसभा में कुल 21 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया। प्रथम चरण के लिए मतदान की तिथि 6 नवंबर निर्धारित की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग