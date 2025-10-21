Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव: पहले चरण में 1314 उम्मीदवार मैदान में उतरे, 61 ने लिया नामांकन वापस

बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। पहले चरण में 1314 उम्मीदवार मैदान में उतरे, जानिए कितने उम्मीदवारों ने अब तक नामांकन वापस लिया है।

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 21, 2025

Bihar Election 2025

बिहार चुनाव (फोटो : फ्री पिक)

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन वापसी की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरु हुई थी, जोकि 17 अक्टूबर तक चली। 18 अक्टूबर को नामांकन पर्चा की जांच की गई। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर थी।

1690 उम्मीदवारों ने दाखिल किया था नामांकन

प्रथम चरण में कुल 18 जिलों के अंतर्गत 121 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इस चरण में कुल 1,690 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 1,375 नामांकन वैध पाए गए। 61 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए, जिसके बाद कुल उम्मीदवारों की संख्या 1,314 रह गई।

कुढ़नी और मुजफ्फरपुर सीट पर सबसे अधिक उम्मीदवार

इस चरण में सबसे अधिक उम्मीदवारों की संख्या कुढ़नी और मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर रही, जहां 20-20 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं, सबसे कम 5-5 उम्मीदवार भोरे, अलौली और परबत्ता विधानसभा सीटों पर हैं।

पटना में 9 कैंडिडेट्स ने लिया नाम वापस

सबसे अधिक नामांकन वापसी पटना से हुई। यहां करीब 9 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस लिया। उसके बाद दरभंगा में 8, बेगूसराय में 7 और गोपालगंज में 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस लिया। वहीं, वैशाली में 5, मुजफ्फरपुर में 4, जबकि सीवान, समस्तीपुर, नालंदा और बक्सर में 3-3 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर में 2-2, और सहरसा, सारण, शेखपुरा और भोजपुर में एक-एक उम्मीदवार ने नाम वापस लिए। पटना जिले की 14 विधानसभा में उम्मीदवारों की आखिरी सूची के अनुसार, कुल 149 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए। पटना जिले की पालीगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

भागलपुर जिले की बात करें तो 7 विधानसभा सीटों के लिए 102 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नाथनगर विधानसभा में कुल 21 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया। प्रथम चरण के लिए मतदान की तिथि 6 नवंबर निर्धारित की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी।

Published on:

21 Oct 2025 06:43 am

Hindi News / National News / बिहार चुनाव: पहले चरण में 1314 उम्मीदवार मैदान में उतरे, 61 ने लिया नामांकन वापस

