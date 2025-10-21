बिहार चुनाव: पहले चरण में 1314 उम्मीदवार मैदान में उतरे, 61 ने लिया नामांकन वापस

सबसे अधिक नामांकन वापसी पटना से हुई। यहां करीब 9 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस लिया। उसके बाद दरभंगा में 8, बेगूसराय में 7 और गोपालगंज में 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस लिया। वहीं, वैशाली में 5, मुजफ्फरपुर में 4, जबकि सीवान, समस्तीपुर, नालंदा और बक्सर में 3-3 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर में 2-2, और सहरसा, सारण, शेखपुरा और भोजपुर में एक-एक उम्मीदवार ने नाम वापस लिए। पटना जिले की 14 विधानसभा में उम्मीदवारों की आखिरी सूची के अनुसार, कुल 149 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए। पटना जिले की पालीगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।