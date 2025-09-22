Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: NDA में सीटों का कब होगा बंटवारा, चिराग पासवान ने बता दिया समय

Bihar Assembly Election 2025: चिराग पासवान ने कहा-एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है। आज से नवरात्रा की शुरुआत हो रही है।

पटना

Ashib Khan

Sep 22, 2025

नवरात्रा में होगा सीट बंटवारा- चिराग पासवान (Photo-IANS)

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगरमी तेज है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही दल अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुट गए है। अभी तक दोनों गठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारा नहीं हुआ है। इसी बीच एनडीए में दलों के बीच सीट का बंटवारा कब होगा इसको लेकर केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान (Chirag Paswan)ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा- एनडीए में नवरात्र के दौरान सीटों का बंटवारा हो जाएगा।

‘सम्मान के साथ नहीं होगा समझौता’

लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी (BJP) और जदयू (JDU) को भी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग में सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा।

ये भी पढ़ें

10 लाख तक का होगा मुफ्त इलाज…सीएम मान ने किया ऐलान, जानें कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन
राष्ट्रीय
image

शुभ दिनों की शुरुआत है-चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि अब एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है। आज से नवरात्रा की शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है कि शुभ दिनों में बात होगी और सब अच्छा होगा। 

कांग्रेस की बैठक पर भी बोले चिराग 

पटना में होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक को चिराग पासवान ने वर्चस्व हासिल करने की एक चाल बताया। उन्होंने कहा- मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक पटना में हो रही है, मुझे याद नहीं कि पिछली बार पटना में कब हुई थी। लेकिन कहीं न कहीं यह फिर से दबाव की राजनीति है, जिसके तहत बिहार के नेता प्रतिपक्ष (तेजस्वी यादव) कहते हैं कि वे 243 सीटों पर लड़ेंगे। 

‘बैठक वर्चस्व की लड़ाई है’

उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाते। कांग्रेस कार्यसमिति का मतलब है कि सभी महत्वपूर्ण नेता यहां होंगे। यह वर्चस्व की लड़ाई है। पिछले चुनाव में जिस तरह कांग्रेस पर स्ट्राइक रेट को लेकर आरोप लगाए गए थे, कहीं न कहीं कांग्रेस इसका जवाब देने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, हमारा ध्यान एनडीए पर है।

ये भी पढ़ें

’50 प्रतिशत टैरिफ लगाया फिर भी…’, मोदी और ट्रंप को लेकर क्या बोले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

22 Sept 2025 06:55 pm

Published on:

22 Sept 2025 06:54 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव 2025: NDA में सीटों का कब होगा बंटवारा, चिराग पासवान ने बता दिया समय

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.