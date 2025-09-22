बिहार चुनाव 2025: NDA में सीटों का कब होगा बंटवारा, चिराग पासवान ने बता दिया समय

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगरमी तेज है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही दल अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुट गए है। अभी तक दोनों गठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारा नहीं हुआ है। इसी बीच एनडीए में दलों के बीच सीट का बंटवारा कब होगा इसको लेकर केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान (Chirag Paswan)ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा- एनडीए में नवरात्र के दौरान सीटों का बंटवारा हो जाएगा।
लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी (BJP) और जदयू (JDU) को भी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग में सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि अब एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है। आज से नवरात्रा की शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है कि शुभ दिनों में बात होगी और सब अच्छा होगा।
पटना में होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक को चिराग पासवान ने वर्चस्व हासिल करने की एक चाल बताया। उन्होंने कहा- मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक पटना में हो रही है, मुझे याद नहीं कि पिछली बार पटना में कब हुई थी। लेकिन कहीं न कहीं यह फिर से दबाव की राजनीति है, जिसके तहत बिहार के नेता प्रतिपक्ष (तेजस्वी यादव) कहते हैं कि वे 243 सीटों पर लड़ेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाते। कांग्रेस कार्यसमिति का मतलब है कि सभी महत्वपूर्ण नेता यहां होंगे। यह वर्चस्व की लड़ाई है। पिछले चुनाव में जिस तरह कांग्रेस पर स्ट्राइक रेट को लेकर आरोप लगाए गए थे, कहीं न कहीं कांग्रेस इसका जवाब देने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, हमारा ध्यान एनडीए पर है।