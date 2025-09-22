बिहार चुनाव 2025: NDA में सीटों का कब होगा बंटवारा, चिराग पासवान ने बता दिया समय

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगरमी तेज है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही दल अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुट गए है। अभी तक दोनों गठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारा नहीं हुआ है। इसी बीच एनडीए में दलों के बीच सीट का बंटवारा कब होगा इसको लेकर केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान (Chirag Paswan)ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा- एनडीए में नवरात्र के दौरान सीटों का बंटवारा हो जाएगा।