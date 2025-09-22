’50 प्रतिशत टैरिफ लगाया फिर भी…’, मोदी और ट्रंप को लेकर क्या बोले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या दूसरे देशों पर निर्भरता है। वहीं कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री पीएम की तारीफ की । उन्होंने कहा- भारत में जापान की पूरी आबादी से ज़्यादा शौचालय हैं; 80 करोड़ लोगों को बिना किसी रुकावट के राशन मिलता है; हम दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं।