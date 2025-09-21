Caste Census: ‘हिंदू समाज को तोड़ रही कांग्रेस’, जाति जनगणना को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने भी जाति जनगणना को लेकर सिद्धारमैया सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का खतरनाक काम शुरू कर दिया। सिद्धारमैया सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यों के पास जाति जनगणना कराने का अधिकार नहीं है, फिर भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इसे आगे बढ़ाया है और 47 नई जातियां भी बनाई हैं।