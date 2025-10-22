RJD के स्टार प्रचारक ने छोड़ी पार्टी, पूर्व सांसद अनिल सहनी ने थामा बीजेपी का दामन

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को एक और बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. अनिल सहनी ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी के पूर्व सांसद ने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मांगनी लाल मंडल को सौंपा है। आरजेडी ने डॉ. अनिल सहनी को बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया था। चुनाव से पहले अनिल सहनी का इस्तीफा आरजेडी के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके अलावा भी कई अन्य नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है।