Bihar Chunav: खून बिखरता था हर इलेक्शन में..अब सुकून के फूल बिखरे हैं सडक़ों पर

खुफिया तंत्र को अभी भी भीमनांद की पहाडिय़ों में खदेड़े गए नक्सलियों के वहां छिपे होने की आशंका है, जो संभवतया बिहार में इनका अंतिम गिरोह है।

less than 1 minute read
पटना

image

Ashib Khan

Nov 09, 2025

दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी

दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी

माओवाद और नक्सली ताकतों का गढ़ रहे जमुही जिले में विधानसभा 2005 के चुनावों में यहां पुलिस अधीक्षक की हत्या कर दी गई थी। 2010 में नरसंहार की घटनाओं और लूट-खसोट ने इस इलाके में पांव रखने से पहले सोलह हाथ का कलेजा साथ लेकर चलना पड़ता था। खुफिया तंत्र को अभी भी भीमनांद की पहाडिय़ों में खदेड़े गए नक्सलियों के वहां छिपे होने की आशंका है, जो संभवतया बिहार में इनका अंतिम गिरोह है। 2022-23 में आखिरी एनकाउंटर के बाद में नक्सल से लगभग यह जमीन अब मुक्त है। नक्सल प्रभावित मुख्यधारा में आ गए है। अब जमुई में यह डर नजर नहीं आ रहा है। दबंगई, बाहुबली और बड़े घरानों में सियासत की लड़ाई यहां के चुनाव को दक्षिण बिहार में दिलचस्प बना रही है।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

09 Nov 2025 06:33 pm

Hindi News / National News / Bihar Chunav: खून बिखरता था हर इलेक्शन में..अब सुकून के फूल बिखरे हैं सडक़ों पर

