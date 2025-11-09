Bihar Election 2025: महिलाएं नहीं हैं फैक्टर…पीके ने बताया इस बार कौन बनेगा X फैक्टर

समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, “बिहार में इस बार चुनाव में महिलाएं एक्स फैक्टर नहीं है, प्रवासी मजदूर एक्स बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग छठ के लिए आते थे और रूक जाते थे, वे लालू-नीतीश के कारण रुकते नहीं थे। लेकिन अब लोग सोच रहे हैं, चलो रुकते हैं और देखते हैं। चलो वोट करते हैं और देखते हैं कि शायद बदलाव आए। शायद हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए।"