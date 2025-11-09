Bihar Chunav: नालंदा में सीसीटीवी से छेड़छाड़ का आरोप, राजद ने कहा- चुनाव आयोग जनादेश से खिलवाड़ कर रहा…

Patrika LogoSwitch to English

Bihar Chunav: नालंदा में सीसीटीवी से छेड़छाड़ का आरोप, राजद ने कहा- चुनाव आयोग जनादेश से खिलवाड़ कर रहा…

चुनाव आयोग पर एक और गंभीर आरोप लगा है। राजद ने कहा कि चुनाव आयोग जनादेश के साथ खिलवाड़ कर रहा है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Nov 09, 2025

राजद नेता तेजस्वी यादव। (फोटो- IANS)

कांग्रेस के बाद राजद ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगा दिया है। पार्टी ने आयोग पर बिहार चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। राजद ने रविवार को कहा कि नालंदा जिले में वोटिंग के दौरान सीसीटीवी कैमरे लगभग आधे घंटे तक बंद रहे।

पार्टी ने आरोप लगाया कि लोगों के विरोध के बाद ही कैमरे दोबारा चालू किए गए। राजद ने अपने एक्स पोस्ट में कहा- नालंदा जिले में ईवीएम के कैमरे आधे घंटे तक बंद रहे। जोरदार हंगामा हुआ। उसके बाद ही कैमरा चालू किया गया।

राजद ने पोस्ट के साथ वीडियो भी शेयर किया

राजद ने अपने पोस्ट में आगे कहा- हर बार जब कैमरे बंद होते हैं, तो उस इलाके में पहले से ही अवैध वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाती है। पोस्ट के साथ पार्टी ने बंद सीसीटीवी कैमरों वाला एक वीडियो भी शेयर किया है।

चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए राजद ने आगे आरोप लगाया कि वह अपनी विश्वसनीयता और जनादेश के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पोस्ट में राजद ने लिखा कि हर बार बेतुके बहाने बनाए जाते हैं।

राजद उम्मीदवार ने भी लगाया था गंभीर आरोप

इससे पहले शनिवार को लालगंज विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार अनु शुक्ला ने आरोप लगाया था कि महनार विधानसभा के सीसीटीवी कैमरे बंद हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद अपने निर्वाचन क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की जांच की और जो काम नहीं कर रहे थे उन्हें ठीक करवाने की कोशिश भी की।

राजद उम्मीदवार ने क्या कहा?

अनु शुक्ला ने एएनआई को बताया कि पहले सीसीटीवी कैमरा काम कर रहे थे, जो काम नहीं कर रहे थे, उसे हमने चालू करने की कोशिश की। लेकिन सुबह हमने देखा कि महनार विधानसभा का सीसीटीवी कैमरा बंद होने का एक वीडियो वायरल हुआ है, तो हम सब चौंक गए, इसलिए हम सब यहां आए हैं और जांच चल रही है।

कांग्रेस ने क्या कहा?

उधर कांग्रेस ने भी बिहार में चुनावी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव अधिकारियों से गुप्त रूप से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी शाह किसी होटल में अधिकारियों से मिलते हैं, सीसीटीवी कैमरों को कागज से ढ़क दिया जाता है।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

09 Nov 2025 01:39 pm

Published on:

09 Nov 2025 01:38 pm

Hindi News / National News / Bihar Chunav: नालंदा में सीसीटीवी से छेड़छाड़ का आरोप, राजद ने कहा- चुनाव आयोग जनादेश से खिलवाड़ कर रहा…

