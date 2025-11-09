Bihar Chunav: नालंदा में सीसीटीवी से छेड़छाड़ का आरोप, राजद ने कहा- चुनाव आयोग जनादेश से खिलवाड़ कर रहा…

अनु शुक्ला ने एएनआई को बताया कि पहले सीसीटीवी कैमरा काम कर रहे थे, जो काम नहीं कर रहे थे, उसे हमने चालू करने की कोशिश की। लेकिन सुबह हमने देखा कि महनार विधानसभा का सीसीटीवी कैमरा बंद होने का एक वीडियो वायरल हुआ है, तो हम सब चौंक गए, इसलिए हम सब यहां आए हैं और जांच चल रही है।