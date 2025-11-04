Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव: आज थम जाएगा पहले फेज का चुनाव प्रचार, नड्डा, नीतीश, योगी और शाह लगाएंगे पूरा जोर

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को होगी। इस कारण आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। जानिए, राघोपुर पहुंचकर तेज प्रताप ने तेजस्वी को लेकर क्या कह दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 04, 2025

Bihar Assembly Elections 2025

सीएम नीतीश कुमार। फोटो- आईपीआरडी

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम पांच बजे से चुनावी शोर थम जाएगा। आखिरी दिन NDA के नेता पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में हैं। बिहार के अलग-अलग हिस्सों में NDA के कई बड़े नेताओं की सभाएं हैं। आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गयाजी में रोड शो करेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। पटना में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी हुंकार भरेंगे। सीएम नीतीश भी रैलियों को संबोधित करेंगे। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है।

नीतीश फिर मारेंगे पलटे तो भी यहां जगह नहीं

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही सीएम फेस हैं। अगर नीतीश कुमार पलटी भी मारेंगे तो भी महागठबंधन में उनके लिए जगह नहीं है। अगर उन्हें हिम्मत है तो वह छीने। इधर, पटना में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने 15 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। लालू के साथ CPI उम्मीदवार दिव्या गौतम भी मौजूद थीं। इस दौरान लालू ने दानापुर से प्रत्याशी व बाहुबली रीतलाल यादव के लिए वोट मांगे।

सोमवार को राघोपुर पहुंच गए तेज प्रताप

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप अपने छोटे भाई के खिलाफ प्रचार करने के लिए राघोपुर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पार्टी सबकुछ होता है, लेकिन हम कहेंगे कि जनता सब कुछ होता है। जनता ही पार्टी बनाती है और बिगाड़ती है, जनता ही सरकार बनाती है और सरकार चलाती है। राघोपुर के विधायक ने कुछ काम नहीं किया है। हमने राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद की है। यहां के स्थानीय विधायक ने सिर्फ भरमाने का काम किया है। तेज प्रताप की सभा में कुछ लोगों ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए।

चिराग ने तेजस्वी पर कसा तंज

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर तंज कसा, जिसमें उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा। 18 नवंबर को शपथ लूंगा। तेजस्वी यादव के बयान पर चिराग पासवान ने कहा, "मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 14 नवंबर को मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर NDA सरकार बनाने जा रही है।"

बिहार चुनाव 2025

Published on:

04 Nov 2025 06:38 am

Hindi News / National News / बिहार चुनाव: आज थम जाएगा पहले फेज का चुनाव प्रचार, नड्डा, नीतीश, योगी और शाह लगाएंगे पूरा जोर

पटना
