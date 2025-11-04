बिहार चुनाव: आज थम जाएगा पहले फेज का चुनाव प्रचार, नड्डा, नीतीश, योगी और शाह लगाएंगे पूरा जोर

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप अपने छोटे भाई के खिलाफ प्रचार करने के लिए राघोपुर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पार्टी सबकुछ होता है, लेकिन हम कहेंगे कि जनता सब कुछ होता है। जनता ही पार्टी बनाती है और बिगाड़ती है, जनता ही सरकार बनाती है और सरकार चलाती है। राघोपुर के विधायक ने कुछ काम नहीं किया है। हमने राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद की है। यहां के स्थानीय विधायक ने सिर्फ भरमाने का काम किया है। तेज प्रताप की सभा में कुछ लोगों ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए।