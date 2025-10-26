Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले चिराग ने अपनी ही पार्टी के महासचिव के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन, लोजपा से निकाला

Bihar Elections: लोजपा (रामविलास) ने आधिकारिक पत्र जारी कर मोहम्मद मोतिउल्लाह खान की निष्कासन की घोषणा की। मोतिउल्लाह पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और विपक्षी दलों से संपर्क रखने का गंभीर आरोप लगाया गया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Shaitan Prajapat

Oct 26, 2025

Chirag Paswan

चिराग पासवान (Photo-IANS)

Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं, जहां NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। इस बीच, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव मोहम्मद मोतिउल्लाह खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। लोजपा पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है, जो चुनावी माहौल में एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप

लोजपा (रामविलास) ने रविवार आधिकारिक पत्र जारी कर मोहम्मद मोतिउल्लाह खान की निष्कासन की घोषणा की। जमुई जिले के निवासी मोतिउल्लाह पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और विपक्षी दलों से संपर्क रखने का गंभीर आरोप लगाया गया है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सलीम साहिल ने पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि मोतिउल्लाह को न केवल प्रदेश प्रधान महासचिव पद से हटाया गया है, बल्कि उनकी प्राथमिक सदस्यता भी समाप्त कर दी गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, मोतिउल्लाह की गतिविधियों के ठोस प्रमाण मिलने के बाद यह फैसला लिया गया, जो पार्टी की एकजुटता को मजबूत करने की दिशा में कदम है।

पार्टी में हलचल, जमुई इकाई में असमंजस

इस कार्रवाई के बाद लोजपा (रामविलास) के कार्यकर्ताओं में हलचल मच गई है। कई नेता इसे अनुशासन कायम रखने का जरूरी कदम बता रहे हैं, खासकर जब चुनावी रणनीति अंतिम रूप ले रही है। वहीं, कुछ कार्यकर्ता इसे अचानक और कठोर फैसला मान रहे हैं, जो पार्टी की आंतरिक एकता पर सवाल उठा सकता है। मोहम्मद मोतिउल्लाह लंबे समय से पार्टी से जुड़े थे और पूर्व में जमुई जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका झुकाव दिवंगत रामविलास पासवान के दौर से ही पार्टी के प्रति रहा, जिससे उनका निष्कासन जमुई इकाई में असमंजस पैदा कर रहा है। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता इसकी वजह जानने के लिए पार्टी नेतृत्व से संपर्क कर रहे हैं।

चिराग ने तेजस्वी पर बोला हमला

बिहार चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव द्वारा बिहार की जनता से मांगे गए 20 महीने के बयान पर पलटवार किया। चिराग ने कहा कि बिहार ने आपको 15 साल दिए थे। इन 15 सालों में आपने, आपके दल ने और आपके परिवार ने जिस तरह से बिहार को बर्बाद करने का काम किया, यही कारण है कि वह दिन है और आज का दिन है, बिहार ने कभी आपको नहीं चुना। चिराग ने कहा कि अगर आप किसी जुगाड़ या समर्थन से सरकार बना लें तो वो अलग बात है, लेकिन बिहार की जनता ने कभी आपको दोबारा मौका नहीं दिया।

ये भी पढ़ें

देशभर में लागू होगा SIR: पहले चरण में बंगाल, असम, केरल सहित इन 10 राज्यों में होगी शुरुआत
राष्ट्रीय
Election Commission

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Oct 2025 10:44 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव से पहले चिराग ने अपनी ही पार्टी के महासचिव के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन, लोजपा से निकाला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

चक्रवात ‘मोंथा’ हुआ खतरनाक: आंध्र, तमिलनाडु, ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी

Cyclonic Storm
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी को बड़ा झटका, कई नेताओं ने छोड़ी AIMIM, थामा RJD का दामन

Asaduddin Owaisi
राष्ट्रीय

देशभर में लागू होगा SIR: पहले चरण में बंगाल, असम, केरल सहित इन 10 राज्यों में होगी शुरुआत

Election Commission
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, राहुल-खरगे समेत इन नेताओं को किया शामिल; देखें पूरी लिस्ट

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले जारी नहीं होंगे Exit Polls, चुनाव आयोग ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला, जानें वजह

Election Commission
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.