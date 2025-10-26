बिहार चुनाव से पहले चिराग ने अपनी ही पार्टी के महासचिव के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन, लोजपा से निकाला

बिहार चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव द्वारा बिहार की जनता से मांगे गए 20 महीने के बयान पर पलटवार किया। चिराग ने कहा कि बिहार ने आपको 15 साल दिए थे। इन 15 सालों में आपने, आपके दल ने और आपके परिवार ने जिस तरह से बिहार को बर्बाद करने का काम किया, यही कारण है कि वह दिन है और आज का दिन है, बिहार ने कभी आपको नहीं चुना। चिराग ने कहा कि अगर आप किसी जुगाड़ या समर्थन से सरकार बना लें तो वो अलग बात है, लेकिन बिहार की जनता ने कभी आपको दोबारा मौका नहीं दिया।