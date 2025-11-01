बिहार चुनाव: CM नीतीश ने लोगों से मांगा एक और मौका, जानिए मोदी और लालू पर क्या बोले

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Photo-ANI)
Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। आज सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish) ने प्रदेश की जनता के लिए वीडियो संदेश जारी किया है। नीतीश ने बिहार के लोगों से एक और मौका मांगा है। इस दौरान जदयू के अध्यक्ष ने लालू-राबड़ी राज को जमकर कोसा है।
नीतीश कुमार ने कहा कि साल 2005 में जब वह सत्ता में आए थे, तब बिहार बहुत खराब हालत में मिला था। उस समय कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। हमने प्रदेश के विकास के लिए दिन रात मेहनत की। उन्होंने कहा कि हमने बीते 20 सालों में परिवार के लिए कुछ नहीं किया है। महिलाओं को सशक्त बनाया है। समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। नीतीश ने कहा कि विकसित बिहार के लिए हमें एक और मौका दें और एनडीए की सरकार बनाएं।
नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की। नीतीश ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिली है। इसके कारण अब बिहारी शब्द अपमान नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि NDA सरकार के दौरान बिहार ने तेज गति से आर्थिक तरक्की की है। इस गति को बनाए रखने एक बार फिर से हमें चुने।
पटना में कल यानी 2 नवंबर को पीएम मोदी का मेगा रोड शो है। इसके जरिए बीजेपी पटना सहित आसपास की 14 विधानसभा सीटों को साधने की रणनीति में जुटी हुई है। पीएम मोदी का रोड शो कदमकुआं के दिनकर चौक से शुरू होगा, जो पटना के प्रमुख इलाकों से होते हुए आगे बढ़ेगा। रोड शो शाम 5 बजे से शुरू होने की संभावना है। पूरे रास्ते में 10 स्वागत प्वाइंट बनाए जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री का स्वागत फूलों की वर्षा, ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया जाएगा। दिनकर चौराहा से शुरू होकर पीएम मोदी का रोड शो गांधी मैदान के उद्योग भवन तक खत्म होगा।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर जमकर हमला बोला है। नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लालू यादव के राज में, 1990 से 2005 में जब कोई सड़क की मांग करने जाता था तो लालू यादव कहते थे कि सड़क बना देंगे तो तुम्हारे गांव में पुलिस पहुंच जाएगी और तुम्हें पकड़ लेगी। उन्होंने कि तेजस्वी आज पलायन की बात करते हैं, उनके माता-पिता के कार्यकाल के दौरान जब पलायन होता था तो लालू यादव बहुत गर्व के साथ कहते थे कि हमारा बिहारी अंगोझा पहनकर जाता है और टाई-सूट पहनकर लौटता है। बिहार को ये अपमान देने का काम लालू यादव ने किया था।
