बिहार चुनाव: CM नीतीश ने लोगों से मांगा एक और मौका, जानिए मोदी और लालू पर क्या बोले

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर जमकर हमला बोला है। नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लालू यादव के राज में, 1990 से 2005 में जब कोई सड़क की मांग करने जाता था तो लालू यादव कहते थे कि सड़क बना देंगे तो तुम्हारे गांव में पुलिस पहुंच जाएगी और तुम्हें पकड़ लेगी। उन्होंने कि तेजस्वी आज पलायन की बात करते हैं, उनके माता-पिता के कार्यकाल के दौरान जब पलायन होता था तो लालू यादव बहुत गर्व के साथ कहते थे कि हमारा बिहारी अंगोझा पहनकर जाता है और टाई-सूट पहनकर लौटता है। बिहार को ये अपमान देने का काम लालू यादव ने किया था।