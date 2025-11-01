Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव: CM नीतीश ने लोगों से मांगा एक और मौका, जानिए मोदी और लालू पर क्या बोले

Bihar Elections: नीतीश कुमार ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से एक और मौका देने की अपील की है। कहा कि अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं रहा है।

2 min read
भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 01, 2025

Bihar Chief Minister Nitish Kumar

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Photo-ANI)

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। आज सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish) ने प्रदेश की जनता के लिए वीडियो संदेश जारी किया है। नीतीश ने बिहार के लोगों से एक और मौका मांगा है। इस दौरान जदयू के अध्यक्ष ने लालू-राबड़ी राज को जमकर कोसा है।

लालू-राबड़ी राज पर क्या बोले नीतीश कुमार

नीतीश कुमार ने कहा कि साल 2005 में जब वह सत्ता में आए थे, तब बिहार बहुत खराब हालत में मिला था। उस समय कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। हमने प्रदेश के विकास के लिए दिन रात मेहनत की। उन्होंने कहा कि हमने बीते 20 सालों में परिवार के लिए कुछ नहीं किया है। महिलाओं को सशक्त बनाया है। समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। नीतीश ने कहा कि विकसित बिहार के लिए हमें एक और मौका दें और एनडीए की सरकार बनाएं।

पीएम मोदी की तारीफ की

नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की। नीतीश ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिली है। इसके कारण अब बिहारी शब्द अपमान नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि NDA सरकार के दौरान बिहार ने तेज गति से आर्थिक तरक्की की है। इस गति को बनाए रखने एक बार फिर से हमें चुने।

कल पटना में पीएम मोदी का मेगा रोड शो

पटना में कल यानी 2 नवंबर को पीएम मोदी का मेगा रोड शो है। इसके जरिए बीजेपी पटना सहित आसपास की 14 विधानसभा सीटों को साधने की रणनीति में जुटी हुई है। पीएम मोदी का रोड शो कदमकुआं के दिनकर चौक से शुरू होगा, जो पटना के प्रमुख इलाकों से होते हुए आगे बढ़ेगा। रोड शो शाम 5 बजे से शुरू होने की संभावना है। पूरे रास्ते में 10 स्वागत प्वाइंट बनाए जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री का स्वागत फूलों की वर्षा, ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया जाएगा। दिनकर चौराहा से शुरू होकर पीएम मोदी का रोड शो गांधी मैदान के उद्योग भवन तक खत्म होगा।

लालू यादव ने बिहार को बदनाम कियाः BJP अध्यक्ष नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर जमकर हमला बोला है। नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लालू यादव के राज में, 1990 से 2005 में जब कोई सड़क की मांग करने जाता था तो लालू यादव कहते थे कि सड़क बना देंगे तो तुम्हारे गांव में पुलिस पहुंच जाएगी और तुम्हें पकड़ लेगी। उन्होंने कि तेजस्वी आज पलायन की बात करते हैं, उनके माता-पिता के कार्यकाल के दौरान जब पलायन होता था तो लालू यादव बहुत गर्व के साथ कहते थे कि हमारा बिहारी अंगोझा पहनकर जाता है और टाई-सूट पहनकर लौटता है। बिहार को ये अपमान देने का काम लालू यादव ने किया था।

Published on:

01 Nov 2025 10:12 am

बिहार चुनाव: CM नीतीश ने लोगों से मांगा एक और मौका, जानिए मोदी और लालू पर क्या बोले

दुलालचंद यादव हत्याकांड: दुलारचंद यादव की कैसे हुई हत्या, पढ़िए तीन FIR की तीन कहानी…

दुलारचंद यादव हत्याकांड
पटना

बिहार: 'मोंथा' तूफान ने चुनाव प्रचार की रफ्तार पर लगाया ब्रेक; 16 में से 14 हेलीकॉप्टरों की उड़ानें रद्द

Bijapur Naxal Encounter: नक्सलियों पर हेलीकॉप्टर से हो रही बमबारी, सामने आया VIDEO, देखें
पटना

दुलारचंद यादव हत्याकांड में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, DGP से मांगी पूरी रिपोर्ट, अबतक तीन FIR दर्ज

दुलारचंद यादव हत्याकांड
पटना

गोली लगने से नहीं हुई दुलारचंद यादव की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

दुलारचंद यादव हत्याकांड
पटना

खेसारी कौन सी नौकरी देंगे… नाचने वाला? RJD के स्टार उम्मीदवार पर तेज प्रताप यादव का तंज

Tej Pratap Yadav
पटना
