बिहार चुनाव: बेगूसराय में नामांकन स्थल पर कांग्रेस-BJP कार्यकर्ता भिड़े, पुलिस ने बरसाई लाठियां

Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी तेज हो गई है। 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होने वाले इस चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जोरों पर है। पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन 17 अक्टूबर है। एनडीए और महागठबंधन दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। राजद, कांग्रेस और अन्य दलों के उम्मीदवार सिंबल बांटकर नामांकन भर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक सूची का इंतजार है। इसी बीच, बेगूसराय जिले के तेघड़ा अनुमंडल कार्यालय में नामांकन के दौरान बड़ा हंगामा मच गया। कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिसे शांत करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।