Bihar Elections: कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी की, जानें किसे मिला, कहां से टिकट?

एआईसीसी महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल के कार्यालय से जारी एक आधिकारिक पत्र के अनुसार, कांग्रेस ने नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे, किशनगंज से मोहम्मद कमरुल होदा, कस्बा से मोहम्मद इरफान, पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया है। इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जबकि यहां दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले, कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 48 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। कांग्रेस कुल 53 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है।