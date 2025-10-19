Patrika LogoSwitch to English

Bihar Elections: कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी की, जानें किसे मिला, कहां से टिकट?

Bihar Elections: बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने देर शाम प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। इसमें 5 प्रत्याशियों के नाम हैं। जानिए किसे, कहां से मिला है टिकट?

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 19, 2025

Congress

(कांग्रेस)- पत्रिका फाइल फोटो

Bihar Elections: बिहार में चुनावी की रणभेरी बज चुकी है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई। गठबंधन की पार्टियां अपनी-अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है। कांग्रेस (Congress) ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए शनिवार को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है।

एआईसीसी महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल के कार्यालय से जारी एक आधिकारिक पत्र के अनुसार, कांग्रेस ने नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे, किशनगंज से मोहम्मद कमरुल होदा, कस्बा से मोहम्मद इरफान, पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया है। इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जबकि यहां दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले, कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 48 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। कांग्रेस कुल 53 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है।

हालांकि, पार्टी को सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप देने में देरी के लिए महागठबंधन के भीतर भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कई निर्वाचन क्षेत्रों पर स्पष्टता के बिना नामांकन का पहला चरण संपन्न हो गया।

बिहार कांग्रेस प्रभारी पर टिकट बेचने का आरोप

इस हफ्ते की शुरुआत में पटना हवाई अड्डे पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा निशाना साधे जाने के बाद पार्टी के भीतर अशांति और बढ़ गई। नाराज कार्यकर्ताओं ने उन पर टिकट बेचने और उम्मीदवार चयन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया।

इस घटना और कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय, सदाकत आश्रम में हुई बहस का एक वीडियो भी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस हंगामे को और बढ़ाते हुए कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए।

बता दें कि महागठबंधन में शामिल प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस में ही टिकटों को लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव ने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है।

आनंद माधव भी आए निशाने पर

आनंद माधव सहित कई नेताओं ने टिकट वितरण को लेकर प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं पर पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर पक्षपात और मनमानी के आरोप लगाए हैं। पटना में कांग्रेस के ‘रिसर्च सेल’ के अध्यक्ष आनंद माधव और पूर्व प्रत्याशी गजानंद शाही सहित कई नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन कर प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राजेश राम पर गंभीर आरोप लगाए।

19 Oct 2025 06:30 am

