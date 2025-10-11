बिहार चुनाव: महागठबंधन में घोषणा से पहले CPM ने उतारे 2 कैंडिडेट, कब लगेगी सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर

रालोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और बाहुबली सूरजभान, पत्नी वीणा देवी और भाई चंदन सिंह के साथ आज राजद की सदस्यता लेंगे। तेजस्वी यादव खुद सूरजभान सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। इधर, कहा जा रहा है कि पशुपति पारस भी अपनी पार्टी रालोजपा का राजद में विलय करने पर विचार कर रहे हैं। वहीं, सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मोकामा विधानसभा सीट से RJD उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सूरजभान सिंह के परिवार की इस क्षेत्र में पुरानी पकड़ रही है और पार्टी इसे भुनाना चाहती है।