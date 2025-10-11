Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव: महागठबंधन में घोषणा से पहले CPM ने उतारे 2 कैंडिडेट, कब लगेगी सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर

महागठबंधन में सीट शेयरिंक को लेकर मंथन का दौर जारी है। इसी बीच सीपीएम ने दो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं, आज बाहुबली सूरजभान अपने परिवार के साथ राजद ज्वाइन कर सकते हैं।

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 11, 2025

तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, व वामदल के नेता। फोटो साभार- कांग्रेस

महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने दो विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सीपीएम के उम्मीदवार सत्येंद्र यादव मांझी सीट से 14 अक्टूबर को और बिभूतिपुर सीट से अजय कुमार 16 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे।

माना जा रहा है कि महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियों की नाराजगी VIP को लेकर है। भाकपा माले ने पिछली बार 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 पर उसके उम्मीदवार जीते, जबकि VIP ने 11 पर चुनाव लड़ा और 4 पर जीत मिली। फिर VIP के तीन विधायक BJP में शामिल हो गए। इसके बावजूद भी VIP 20 सीटों व डिप्टी सीएम की मांग पर अड़ी हुई है। हालांकि, माना जा रहा है कि अगले एक से दो दिन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा।

सूरजभान आज करेंगे राजद ज्वाइन

रालोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और बाहुबली सूरजभान, पत्नी वीणा देवी और भाई चंदन सिंह के साथ आज राजद की सदस्यता लेंगे। तेजस्वी यादव खुद सूरजभान सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। इधर, कहा जा रहा है कि पशुपति पारस भी अपनी पार्टी रालोजपा का राजद में विलय करने पर विचार कर रहे हैं। वहीं, सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मोकामा विधानसभा सीट से RJD उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सूरजभान सिंह के परिवार की इस क्षेत्र में पुरानी पकड़ रही है और पार्टी इसे भुनाना चाहती है।

पूर्णिया के पूर्व सांसद ने राजद की सदस्यता ली

पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने जदयू का दामन छोड़ दिया है। वह राजद में शामिल हो गए हैं। पूर्णिया से दो बार सांसद रहे संतोष कुशवाहा सीएम नीतीश के सबसे भरोसेमंद सिपाही माने जाते थे। अब चर्चा है कि राजद उन्हें पूर्णिया की धमदाहा सीट से चुनाव लड़ा सकती है। जहां से जदयू की कद्दावर नेता व मंत्री लेसी सिंह चुनाव लड़ती हैं। ऐसे में मंत्री लेसी सिंह के लिए पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा बड़ी मुसीबत बनेंगे।

Published on:

11 Oct 2025 07:27 am

Hindi News / National News / बिहार चुनाव: महागठबंधन में घोषणा से पहले CPM ने उतारे 2 कैंडिडेट, कब लगेगी सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर

