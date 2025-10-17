Bihar Elections: क्या नीतीश को नहीं रहा अल्पसंख्यकों पर भरोसा? उतारे सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार

नीतीश ने BJP के साथ गठबंधन के बावजूद अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के जरिए अपनी सेक्युलर छवि बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। जदयू ने बीजेपी संग गठबंधन में रहते हुए साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में 14 और 2020 के विधानसभा 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक सीट पर भी जीत नहीं मिली। हालांकि, 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने RJD-कांग्रेस गठबंधन किया था। इस चुनाव में जदयू ने 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जिनमें उसे 5 पर जीत मिली। अब एक बार फिर जदयू, बीजेपी संग गठबंधन में है।