Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पटना में 12 राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की अहम बैठक, जेडीयू ने रखी ये मांग

Bihar Elections: चुनाव आयोग ने शनिवार बिहार की राजधानी पटना में 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की है।

2 min read

पटना

image

Shaitan Prajapat

Oct 04, 2025

Bihar Assembly Elections

पटना में 12 राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की अहम बैठक

Bihar Assembly Elections: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने शनिवार बिहार की राजधानी पटना में 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की। उन्होंने आश्वासन दिया कि चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले पार्टियों द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। सत्तारूढ़ जेडीयू ने विधानसभा चुनाव एक ही चरण में कराने की माँग की।

एक चरण में चुनाव कराए जाने की मांग

मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि विधानसभा चुनाव एक ही चरण में कराने की मांग की। पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए झा ने कहा कि हमने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के सफल संचालन के लिए आयोग का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही आयोग से अनुरोध किया गया है कि बिहार चुनाव एक चरण में कराए जाएं।

बिहार में कानून-व्यवस्था और नक्सलवाद कोई मुद्दा नहीं

संजय झा ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में कानून-व्यवस्था और नक्सलवाद कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वहां एक चरण में चुनाव हो सकते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं? इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जानी चाहिए ताकि गरीबों को वोटिंग के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। राज्यसभा सदस्य संजय झा ने सुझाव दिया कि छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीखें तय की जानी चाहिए। त्योहार के लिए घर लौटने वाले लोग भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।

SIR के दौरान हटाए गए मतदाताओं का डेटा जारी हो : आरजेडी

वहीं, बैठक में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले आरजेडी के औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा और पार्टी के चुनाव संयोजक चितरंजन गगन ने दो चरण में मतदान कराने की माँग की। कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने मुख्य चुनाव आयुक्त से एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटाए गए 3.64 लाख मतदाताओं का डेटा जारी करने की मांग की है। हमने दलित, महादलित, अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों के गाँवों में पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की भी माँग की है, ताकि ये समुदाय स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकें। अतीत में, उन्हें अक्सर मतदान करने से रोका जाता था।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव से पहले इस IPS पर से हटा सस्पेंशन, कर चुका है इतने बड़े-बड़े कांड
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

04 Oct 2025 04:11 pm

Published on:

04 Oct 2025 04:09 pm

Hindi News / National News / पटना में 12 राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की अहम बैठक, जेडीयू ने रखी ये मांग

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CBI के पूर्व अधिकारियों पर गिरी गाज, SC के आदेश के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दर्ज की FIR

राष्ट्रीय

Bihar Elections : 54 सीटों पर आज तक नहीं जीता राजद, 9 पर लगातार बीजेपी का कब्जा

पटना

बेटी के अफेयर के शक में पिता बना हैवान, मां के सामने दी ये सजा

राष्ट्रीय

जगदीश विश्वकर्मा को क्यों बनाया गया गुजरात BJP का अध्यक्ष, ये तीन बात शायद ही किसी को पता होगी

राष्ट्रीय

पूर्व प्रेमी ने फिर से संबंध बनाने का डाला दबाव, नहीं मानने पर महिला के 7 साल के बेटे को किया किडनैप

7 year old boy kidnapped by mother's ex lover
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.