बिहार चुनाव: NDA में सीट बंटवारे की आज हो सकती है घोषणा, 13 को आ सकती है पहली लिस्ट

बिहार चुनाव (फोटो : फ्री पिक)
Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए (NDA) के सहयोगी दलों के बीच सीट समझौता लगभग तय हो चुका है। सूत्रों का कहना है कि रविवार को एनडीए के सभी सहयोगियों की ओर से प्रेस कांफ्रेंस कर सीट बंटवारे की घोषणा हो सकती है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) के आवास पर शनिवार को दिन भर बैठक चली। एनडीए सहयोगियों जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से उनकी अलग-अलग भेंट हुई। इसके बाद बिहार भाजपा कोर कमेटी की बैठक भी हुई। इसमें पहले चरण की सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। बताया जा रहा है कि बिहार की करीब 90-100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा पूरी हो गई है। शनिवार को कोर कमेटी की बैठक के बाद अब आगे होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। सूत्रों का कहना है कि 13 अक्टूबर को भाजपा पहली सूची जारी कर सकती है।
बिहार विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से तीसरे मोर्चे की पहल की जा रही है। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पार्टी इस बार करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और सीमांचल की पांच सीटों पर जीत हासिल की थी।
बिहार में शुक्रवार से ही पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन शुरू हो गया है। 17 अक्टूबर तक उम्मीदवार पर्चा भर सकेंगे। राज्य में कुल 243 विधानसभा सीटों पर 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे जबकि 14 नवंबर को मतगणना होगी।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग