बिहार चुनाव: NDA में सीट बंटवारे की आज हो सकती है घोषणा, 13 को आ सकती है पहली लिस्ट

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) के आवास पर शनिवार को दिन भर बैठक चली। एनडीए सहयोगियों जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से उनकी अलग-अलग भेंट हुई। इसके बाद बिहार भाजपा कोर कमेटी की बैठक भी हुई। इसमें पहले चरण की सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। बताया जा रहा है कि बिहार की करीब 90-100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा पूरी हो गई है। शनिवार को कोर कमेटी की बैठक के बाद अब आगे होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। सूत्रों का कहना है कि 13 अक्टूबर को भाजपा पहली सूची जारी कर सकती है।