Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: NDA में सीट बंटवारे की आज हो सकती है घोषणा, 13 को आ सकती है पहली लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। दोनों गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है। संभावना है कि NDA में सीट शेयरिंग को लेकर आज घोषणा हो सकती है। वहीं, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 13 अक्टूबर को आ सकती है।

less than 1 minute read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 12, 2025

Bihar Election 2025

बिहार चुनाव (फोटो : फ्री पिक)

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए (NDA) के सहयोगी दलों के बीच सीट समझौता लगभग तय हो चुका है। सूत्रों का कहना है कि रविवार को एनडीए के सभी सहयोगियों की ओर से प्रेस कांफ्रेंस कर सीट बंटवारे की घोषणा हो सकती है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) के आवास पर शनिवार को दिन भर बैठक चली। एनडीए सहयोगियों जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से उनकी अलग-अलग भेंट हुई। इसके बाद बिहार भाजपा कोर कमेटी की बैठक भी हुई। इसमें पहले चरण की सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। बताया जा रहा है कि बिहार की करीब 90-100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा पूरी हो गई है। शनिवार को कोर कमेटी की बैठक के बाद अब आगे होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। सूत्रों का कहना है कि 13 अक्टूबर को भाजपा पहली सूची जारी कर सकती है।

100 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे ओवैसी

बिहार विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से तीसरे मोर्चे की पहल की जा रही है। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पार्टी इस बार करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और सीमांचल की पांच सीटों पर जीत हासिल की थी।

पहले चरण की सीटों पर नामांकन 17 तक

बिहार में शुक्रवार से ही पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन शुरू हो गया है। 17 अक्टूबर तक उम्मीदवार पर्चा भर सकेंगे। राज्य में कुल 243 विधानसभा सीटों पर 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे जबकि 14 नवंबर को मतगणना होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Oct 2025 06:29 am

Hindi News / National News / बिहार चुनाव: NDA में सीट बंटवारे की आज हो सकती है घोषणा, 13 को आ सकती है पहली लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Rat Fever: चूहों की रेलमपेल से 8 छात्र बीमार, इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद रखने का आदेश, मेस और कैंटीन का लाइसेंस रद्द

Rat Fever Causes
राष्ट्रीय

बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM, पहली लिस्ट हुई जारी

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: पूर्व सांसद अरुण कुमार की बेटे के साथ JDU में एंट्री, शामिल होने के बाद दिया ये बड़ा बयान

राष्ट्रीय

दलित आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या मामले में सीएम नायब सैनी की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

राष्ट्रीय

बीजेपी सरकार ने अजय टेनी का घर क्यों नहीं गिराया? बुलडोजर कार्रवाई पर बोले असदुद्दीन ओवैसी

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.