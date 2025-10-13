Bihar Elections: ‘नीतीश अब फिनिश’, NDA में सीटों के बंटवारे के ऐलान के बाद पप्पू यादव ने क्यों दिया यह बयान?

राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि NDA के भीतर सबकुछ ठीक नहीं है। हम कहते आ रहे हैं कि बीजेपी, जदयू को खत्म कर देगी। अब तक जदयू बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन उसे बराबरी के स्तर पर ला दिया गया है। चिराग और बीजेपी ने 130 सीटें ले ली है। चुनाव के बाद बीजेपी, जदयू को खत्म करके सीएम की कुर्सी हासिल कर लेगी। जीतन बाबू 15 सीटें मांग रहे थे, उन्हें 6 सीटें मिली, उपेंद्र कुशवाहा की भी वही हालत हुई। बीजेपी ने छोटे दलों को खत्म करने का फॉर्मूला बनाया है। अब ऐसा लगता है कि बीजेपी, जदयू को विलय के लिए मजबूर कर देगी।