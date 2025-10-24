बिहार चुनाव: PM मोदी आज करेंगे BJP के प्रचार का आगाज, शाह भरेंगे हुंकार

मोदी ने कहा कि जो लोग खुद को गठबंधन कहते हैं। उन्हें बिहार की जनता लठबंधन कहती है। वह सिर्फ लाठी चलाना और लड़ना जानते हैं। लठबंधन के लिए उनका अपना स्वार्थ सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि बिहार दशकों से माओवादी आतंक से पीड़ित रहा है। NDA की सरकार ने बिहार को जंगलराज के अंधेरे से निकालकर विकास की नई रोशनी में ला दिया है। उन्होंने कहा कि इस माओवादी आतंक ने स्कूल, कॉलेज या अस्पताल नहीं खुलने दिए, बल्कि पहले से बने अस्पतालों को नष्ट कर दिया। उन्होंने उद्योगों को आने नहीं दिया, बिहार को इससे बाहर निकालने में बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन हम यह कर रहे हैं। हमने 2014 से बहुत मेहनत की है।