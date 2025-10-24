Patrika LogoSwitch to English

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव: PM मोदी आज करेंगे BJP के प्रचार का आगाज, शाह भरेंगे हुंकार

पीएम मोदी आज बिहार में बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं। वह आज समस्तीपुर और बेगूसराय में NDA प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। अमित शाह भी दो दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं।

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 24, 2025

PM Modi

पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो - आईएएनएस)

Bihar Elections: बिहार में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आ रहे हैं। पीएम मोदी आज समस्तीपुर में भारत रत्न व पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर गांव 'कर्पूरी ग्राम' से BJP की प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वह आज समस्तीपुर और बेगुसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की जनसभा दोपहर 12:15 बजे समस्तीपुर और दोपहर 2 बजे बेगूसराय में होगी।

गुरुवार को की थी वर्चुअल रैली

इससे पहले पीएम मोदी गुरुवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बिहार के कार्यकर्ताओं संग बातचीत की। वर्चुअल मीटिंग के दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन को लठबंधन करार दिया। मोदी ने कहा कि विपक्ष के लिए स्वार्थ सर्वोपरि है। उन्हें बिहार के युवाओं की परवाह नहीं है।

इंडिया गठबंधन को बताया 'लठबंधन'

मोदी ने कहा कि जो लोग खुद को गठबंधन कहते हैं। उन्हें बिहार की जनता लठबंधन कहती है। वह सिर्फ लाठी चलाना और लड़ना जानते हैं। लठबंधन के लिए उनका अपना स्वार्थ सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि बिहार दशकों से माओवादी आतंक से पीड़ित रहा है। NDA की सरकार ने बिहार को जंगलराज के अंधेरे से निकालकर विकास की नई रोशनी में ला दिया है। उन्होंने कहा कि इस माओवादी आतंक ने स्कूल, कॉलेज या अस्पताल नहीं खुलने दिए, बल्कि पहले से बने अस्पतालों को नष्ट कर दिया। उन्होंने उद्योगों को आने नहीं दिया, बिहार को इससे बाहर निकालने में बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन हम यह कर रहे हैं। हमने 2014 से बहुत मेहनत की है।

शाह भी भरेंगे हुंकार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 24 अक्टूबर से 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शाह आज सिवान और बक्सर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि 25 अक्टूबर को बिहारशरीफ, मुंगेर और खगड़िया में जनसभा करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री बक्सर में 4 NDA प्रत्याशी और सीवान पर 8 NDA प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। इससे पहले छपरा में बीजेपी की रैली में अमित शाह ने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि लालू नए चेहरे और नए कपड़े बदलकर फिर से जंगलराज लाना चाहते हैं। इसे रोकना होगा।

Published on:

24 Oct 2025 06:48 am

