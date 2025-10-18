Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: कौन हैं सीमा सिंह? जिसकी वजह से अब 242 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनडीए, जानें वजह

Bihar Assembly Elections: बिहार चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका लगा है। छपरा की मढ़ौरा सीट से चिराग पासवान की लोजपा-आर की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है।

2 min read

पटना

image

Shaitan Prajapat

Oct 18, 2025

seema singh

भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह (Photo-ANI)

Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को बड़ा झटका लगा है। छपरा जिले के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की प्रमुख दावेदार और भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसियल ने इलेक्ट्रानिक में टेक्निकल सैमुअल का चयन करते हुए यह निर्णय लिया। यह एनडीए के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

जांच के दौरान चार नामांकन खारिज

रिपोर्ट में बताया गया है कि सीमा सिंह सहित कुल चार नामांकन जांच के दौरान पाई गई तकनीकी त्रुटियों के कारण खारिज कर दिए गए। सिंह के साथ-साथ निर्दलीय उम्मीदवार अल्ताफ आलम राजू और विशाल कुमार तथा बसपा के आदित्य कुमार के पर्चे भी खारिज कर दिए गए। इस घटनाक्रम से मढ़ौरा निर्वाचन क्षेत्र में हलचल मच गई है। क्योंकि लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेत्री से राजनेता बनीं सीमा सिंह को एनडीए की मजबूत दावेदार माना जा रहा था।

सीमा सिंह कौन हैं? भोजपुरी स्टार से राजनीतिक दांव

सीमा सिंह भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जिन्हें अक्सर 'बिहार की सनी लियोन' के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली सीमा ने नवादा जिले के सौरव सिंह से शादी की है। सीमा भोजपुरी फिल्मों के अलावा हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली और राजस्थानी फिल्मों में आइटम डांस कर चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) में राजनीति में कदम रखा। नामांकन के दौरान उनके आधेनाम ने मांगें जुटाईं। उन्होंने अपनी अकादमिक योग्यता नौवीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता बताई, जबकि संपत्ति का कारोबार करोड़ों में होने से चर्चा तेज हो गई। सीमा सिंह ने वादों में शिक्षा, रोजगार और किसानों के हितों पर जोर दिया। मढ़ौरा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में उनकी फिल्मी छवि और स्थानीय ग्रामीण इलाकों से एनडीए को लाभ होने की उम्मीद थी, लेकिन नामांकन रद्द होने से यह टूट गई।

एनडीए अब लड़ेगा 242 सीटों पर चुनाव

चिराग की पार्टी ने कहा कि वे जल्द ही नए दावेदारों का ऐलान करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो गठबंधन की रणनीति बदल जाएगी। मूल रूप से एनडीए को कुल 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। भाजपा और मोर्चा को 101-101, आंकड़े (रामविलास) को 29, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को छह-छह सीटें मिलीं। सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो जाने से एनडीए अब 242 पर चुनाव लड़ेगा। अब मढ़ौरा पर डॉके या कोलेबोरेट पार्टी का प्रत्याशी होगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव दो (चरण 6 नवंबर और 11 नवंबर) में हो रहे है। वहीं परिणाम 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव 2025: जन सुराज ने स्टार प्रचारकों की सूची की जारी, प्रशांत किशोर समेत 20 नेताओं को किया शामिल
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Oct 2025 07:20 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव: कौन हैं सीमा सिंह? जिसकी वजह से अब 242 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनडीए, जानें वजह

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Diwali 2025: भारत में इन जगहों पर नहीं मनाई जाती दिवाली, क्या है इसके पीछे की वजह

राष्ट्रीय

Viral Video:38 साल घंटी बजाने वाले चपरासी के आखिरी दिन स्कूल रो पड़ा !

School Peon Retirement Video
राष्ट्रीय

Accident: महाराष्ट्र में श्रद्धालुओं से भरा वाहन पलटा, 7 लोगों की मौत और कई घायल

राष्ट्रीय

संसद से 200 मीटर दूर ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, बिल्डिंग में कई सांसदों के घर

fire broke out at Brahmaputra Apartments
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: जन सुराज ने स्टार प्रचारकों की सूची की जारी, प्रशांत किशोर समेत 20 नेताओं को किया शामिल

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.