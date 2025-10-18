बिहार चुनाव: कौन हैं सीमा सिंह? जिसकी वजह से अब 242 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनडीए, जानें वजह

भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह (Photo-ANI)
Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को बड़ा झटका लगा है। छपरा जिले के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की प्रमुख दावेदार और भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसियल ने इलेक्ट्रानिक में टेक्निकल सैमुअल का चयन करते हुए यह निर्णय लिया। यह एनडीए के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि सीमा सिंह सहित कुल चार नामांकन जांच के दौरान पाई गई तकनीकी त्रुटियों के कारण खारिज कर दिए गए। सिंह के साथ-साथ निर्दलीय उम्मीदवार अल्ताफ आलम राजू और विशाल कुमार तथा बसपा के आदित्य कुमार के पर्चे भी खारिज कर दिए गए। इस घटनाक्रम से मढ़ौरा निर्वाचन क्षेत्र में हलचल मच गई है। क्योंकि लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेत्री से राजनेता बनीं सीमा सिंह को एनडीए की मजबूत दावेदार माना जा रहा था।
सीमा सिंह भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जिन्हें अक्सर 'बिहार की सनी लियोन' के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली सीमा ने नवादा जिले के सौरव सिंह से शादी की है। सीमा भोजपुरी फिल्मों के अलावा हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली और राजस्थानी फिल्मों में आइटम डांस कर चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) में राजनीति में कदम रखा। नामांकन के दौरान उनके आधेनाम ने मांगें जुटाईं। उन्होंने अपनी अकादमिक योग्यता नौवीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता बताई, जबकि संपत्ति का कारोबार करोड़ों में होने से चर्चा तेज हो गई। सीमा सिंह ने वादों में शिक्षा, रोजगार और किसानों के हितों पर जोर दिया। मढ़ौरा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में उनकी फिल्मी छवि और स्थानीय ग्रामीण इलाकों से एनडीए को लाभ होने की उम्मीद थी, लेकिन नामांकन रद्द होने से यह टूट गई।
चिराग की पार्टी ने कहा कि वे जल्द ही नए दावेदारों का ऐलान करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो गठबंधन की रणनीति बदल जाएगी। मूल रूप से एनडीए को कुल 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। भाजपा और मोर्चा को 101-101, आंकड़े (रामविलास) को 29, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को छह-छह सीटें मिलीं। सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो जाने से एनडीए अब 242 पर चुनाव लड़ेगा। अब मढ़ौरा पर डॉके या कोलेबोरेट पार्टी का प्रत्याशी होगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव दो (चरण 6 नवंबर और 11 नवंबर) में हो रहे है। वहीं परिणाम 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे।
