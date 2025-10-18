बिहार चुनाव: कौन हैं सीमा सिंह? जिसकी वजह से अब 242 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनडीए, जानें वजह

सीमा सिंह भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जिन्हें अक्सर 'बिहार की सनी लियोन' के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली सीमा ने नवादा जिले के सौरव सिंह से शादी की है। सीमा भोजपुरी फिल्मों के अलावा हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली और राजस्थानी फिल्मों में आइटम डांस कर चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) में राजनीति में कदम रखा। नामांकन के दौरान उनके आधेनाम ने मांगें जुटाईं। उन्होंने अपनी अकादमिक योग्यता नौवीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता बताई, जबकि संपत्ति का कारोबार करोड़ों में होने से चर्चा तेज हो गई। सीमा सिंह ने वादों में शिक्षा, रोजगार और किसानों के हितों पर जोर दिया। मढ़ौरा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में उनकी फिल्मी छवि और स्थानीय ग्रामीण इलाकों से एनडीए को लाभ होने की उम्मीद थी, लेकिन नामांकन रद्द होने से यह टूट गई।