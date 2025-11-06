बिहार चुनाव: तेज प्रताप को मिला मां राबड़ी का आशीर्वाद, जानिए क्या कहा?

राबड़ी देवी (फाइल फोटो)
Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। राजद सुप्रीमो लालू यादव पूरे परिवार समेत मतदान के लिए पटना पहुंचे। राजद नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि सभी मतदाताओं से अपील है कि वोट डालें। दोनों बेटों को मां की शुभकामना है। दोनों को आशीर्वाद है। लालू यादव ने अपने बडे़ बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया है। तेज प्रताप अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर चुनावी मैदान में हैं।
मतदान करने के बाद RJD नेता और सारण सीट से लोकसभा प्रत्याशी रहीं रोहिणी आचार्य ने कहा कि ये चुनाव गांवों में रोजगार के लिए दर-दर ठोकर खाने वाले हमारे मजदूर भाइयों के लिए है। मुझे विश्वास है कि हमारे लोग, बिहार के लोग, रोजगार देने वाली सरकार चुनेंगे और डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।
RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान करने के बाद मतदान केंद्र से रवाना हुए।
राजद नेता मीसा भारती ने कहा कि NDA के केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, गरीबों को घरों में बंद कर दो और वोट मत करने दो। ये जंगलराज है और जब गरीबों का राज था, तब ये लोग उसे जंगलराज कहते थे, आज जंगलराज है। मोकामा में जिस तरह सत्ताधारी दल के संरक्षण में खूनी हत्याएं हो रही हैं, ये जंगलराज है। बिहार के युवाओं ने, बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है क्योंकि युवा डबल इंजन की सरकार से अपना हक और अधिकार मांगते-मांगते थक चुके हैं। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी।
