बिहार चुनाव: तेज प्रताप को मिला मां राबड़ी का आशीर्वाद, जानिए क्या कहा?

राजद नेता मीसा भारती ने कहा कि NDA के केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, गरीबों को घरों में बंद कर दो और वोट मत करने दो। ये जंगलराज है और जब गरीबों का राज था, तब ये लोग उसे जंगलराज कहते थे, आज जंगलराज है। मोकामा में जिस तरह सत्ताधारी दल के संरक्षण में खूनी हत्याएं हो रही हैं, ये जंगलराज है। बिहार के युवाओं ने, बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है क्योंकि युवा डबल इंजन की सरकार से अपना हक और अधिकार मांगते-मांगते थक चुके हैं। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी।