बिहार चुनाव: नीतीश कुमार को CM रहने देगी भाजपा? 5 कारणों से उठ रहे सवाल

बिहार के सीएम नीतीश कुमार। (फोटो- पत्रिका डिजाइन)
Bihar Elections Result बिहार में एनडीए सरकार की वापसी तय है, लेकिन यह तय नहीं है कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश के दसवीं बार सीएम रहने को लेकर असमंजस के कई कारण भी हैं। इन कारणों को एक-एक कर समझते हैं।
14 नवम्बर, दोपहर तीन बजे तक मतगणना के जो रुझान हैं, उसके मुताबिक बीजेपी जदयू से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यह कोई बड़ी बात नहीं है।
पिछली बार भी जनता ने ‘बड़ा भाई’ बीजेपी को ही बनाया था। यह ठीक है, पर इस बार मामला थोड़ा अलग है। रुझानों को देखें तो बीजेपी 90 पार है।
अगर ये रुझान नतीजे में बदले तो गठबंधन में जदयू की स्थिति सौदेबाजी के मामले में मजबूत नहीं रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी और गठबंधन के बाकी साथियों की सदस्य संख्या बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े जुटाने के लिए पर्याप्त होगी। पिछली बार ऐसा नहीं था।
नीतीश के सीएम बने रहने पर असमंजस की वजह भाजपा नेताओं के हालिया बयानों में भी दिखती है। बिहार के डिप्टी सीएम ने चुनाव के बीच में कहा कि सीएम नीतीश ही होंगे।
इसी दौरान अमित शाह ने कहा कि हम नीतीश कुमार की अगुआई में चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजे आने पर एनडीए के विधायक बैठेंगे और नए सीएम का चयन करेंगे। उन्होंने सम्राट चौधरी की तरह साफ नहीं कहा कि नीतीश ही सीएम होंगे।
भाजपा के कार्यकर्ता और नेता अपने सीएम के लिए लंबे समय से इंतजार करते आ रहे हैं। इस बार उनके पास अब तक का सबसे अच्छा मौका है। इसे चूकने पर यह इंतजार पांच साल और लंबा हो जाएगा।
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा के बावजूद। चुनाव बाद ज्यादा सीटें मिलने पर भाजपा अपना सीएम बनाने पर अड़ गई थी। अंततः उसने अपना सीएम ही बनाया। बिहार में भी ऐसी स्थिति बन सकती है।
नीतीश को अगर मजबूर किया गया तो उनके पास कोई चारा भी नहीं बचेगा, क्योंकि अब कोई खेमा ऐसा भी नहीं है जहां वह पाला बदल कर जा सकते हैं। और, एनडीए के घटक दलों का समर्थन भाजपा को ही मिलेगा।
असमंजस की एक वजह खुद नीतीश भी हैं। हाल के समय में सार्वजनिक रूप से उनकी कई ऐसी गतिविधियां सामने आईं, जिनसे उनकी सेहत खराब होने के चर्चा को बल मिला। हालांकि चुनाव नतीजों से उन्होंने अपने आलोचकों को शांत किया है, लेकिन बीजेपी इसे किस रूप में लेती है, यह साफ नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग