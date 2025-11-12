Bihar Exit Poll: एक और एग्जिट पोल में तेजस्वी को मिल रही बड़ी बढ़त, इतनी सीटों से पिछड़ सकता है NDA

शर्मा ने दावा किया कि एनडीए बिहार में दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगा। बिहार में मतदान समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल सामने आए। पीपुल्स पल्स पोल सर्वे ने एनडीए को 133-159 सीटें, महागठबंधन को 75-101 सीटें और जन सुराज को 0-5 सीटें दी हैं। अन्य को 2-8 सीटें मिलने की संभावना है।