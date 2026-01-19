दो इंच जमीन के झगड़े ने छीनी तीन जिंदगियां, बिहार में पति-पत्नी समेत ढाई साल के मासूम को जिंदा जलाया

घायल राणाफुलेश्वर के पिता, रामसेवक शाह ने कहा कि उनके दोनों बेटे सरकारी शिक्षक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संपत्ति विवाद में उनके बड़े बेटे मुकेश कुमार, उसकी पत्नी कुसुम देवी और साले पंकज कुमार की भूमिका थी। बोधगया थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का बयान दर्ज किया है। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।