दो इंच जमीन के झगड़े ने छीनी तीन जिंदगियां, बिहार में पति-पत्नी समेत ढाई साल के मासूम को जिंदा जलाया

बिहार में जमीनी विवाद पर परिवार को जिंदा जलाया (File Photo)
बिहार के गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के अमवां गांव में सिर्फ एक इंच जमीन के विवाद ने परिवारिक कलह को भयानक रूप ले लिया और एक ही परिवार के तीन सदस्यों पति, पत्नी और उनके ढाई साल के मासूम बेटे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई।
घायलों को तुरंत मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित परिवार की पहचान राणाफुलेश्वर (35), उनकी पत्नी नीलू कुमारी (28) और पुत्र विष्णु कुमार (2.5) के रूप में हुई है।
नीलू कुमारी ने बताया कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भसुर और जेठानी ने जानबूझकर यह वारदात अंजाम दी। नीलू ने कहा, “सिर्फ एक इंच जमीन के लिए मेरे पति, मेरा बच्चा और मैं गंभीर रूप से झुलस गए। हमें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।”
पीड़िता ने बताया कि उनके कमरे में जेठ और जेठानी आए और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगते ही उन्होंने जोर-जोर से चिल्लाया, जिससे आस-पास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और तीनों को किसी तरह बचाया।
घायल राणाफुलेश्वर के पिता, रामसेवक शाह ने कहा कि उनके दोनों बेटे सरकारी शिक्षक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संपत्ति विवाद में उनके बड़े बेटे मुकेश कुमार, उसकी पत्नी कुसुम देवी और साले पंकज कुमार की भूमिका थी। बोधगया थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का बयान दर्ज किया है। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
