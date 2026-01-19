19 जनवरी 2026,

सोमवार

राष्ट्रीय

दो इंच जमीन के झगड़े ने छीनी तीन जिंदगियां, बिहार में पति-पत्नी समेत ढाई साल के मासूम को जिंदा जलाया

बिहार के बोधगया में संपत्ति विवाद के चलते पति-पत्नी और उनके ढाई साल के बेटे को पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। तीनों गंभीर रूप से झुलस गए हैं और अस्पताल में इलाज चल रहा है।

पटना

image

Devika Chatraj

Jan 19, 2026

बिहार में जमीनी विवाद पर परिवार को जिंदा जलाया (File Photo)

बिहार के गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के अमवां गांव में सिर्फ एक इंच जमीन के विवाद ने परिवारिक कलह को भयानक रूप ले लिया और एक ही परिवार के तीन सदस्यों पति, पत्नी और उनके ढाई साल के मासूम बेटे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई।

पीड़ित परिवार की पहचान

घायलों को तुरंत मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित परिवार की पहचान राणाफुलेश्वर (35), उनकी पत्नी नीलू कुमारी (28) और पुत्र विष्णु कुमार (2.5) के रूप में हुई है।

जमीनी विवाद ने पकड़ा तूल

नीलू कुमारी ने बताया कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भसुर और जेठानी ने जानबूझकर यह वारदात अंजाम दी। नीलू ने कहा, “सिर्फ एक इंच जमीन के लिए मेरे पति, मेरा बच्चा और मैं गंभीर रूप से झुलस गए। हमें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।”

कमरे में पेट्रोल डालकर वारदात को अंजाम

पीड़िता ने बताया कि उनके कमरे में जेठ और जेठानी आए और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगते ही उन्होंने जोर-जोर से चिल्लाया, जिससे आस-पास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और तीनों को किसी तरह बचाया।

पुलिस ने अस्पताल में दर्ज किया बयान

घायल राणाफुलेश्वर के पिता, रामसेवक शाह ने कहा कि उनके दोनों बेटे सरकारी शिक्षक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संपत्ति विवाद में उनके बड़े बेटे मुकेश कुमार, उसकी पत्नी कुसुम देवी और साले पंकज कुमार की भूमिका थी। बोधगया थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का बयान दर्ज किया है। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Hindi News / National News / दो इंच जमीन के झगड़े ने छीनी तीन जिंदगियां, बिहार में पति-पत्नी समेत ढाई साल के मासूम को जिंदा जलाया

