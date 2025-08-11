चुनाव से ठीक पहले बिहार में 6 बड़े नेताओं की बढ़ाई गई सुरक्षा, पप्पू यादव की भी सरकार ने सुन ली; देखें LIST

बिहार में छह बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसमें राजद नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने राज्य सुरक्षा समिति की सिफारिशों के बाद छह प्रमुख नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई है।
राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अब Z श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी, जबकि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी।
यह निर्णय 1 अगस्त को हुई राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया, जिसमें समिति ने सरकार को सिफारिशें कीं। हाल के हफ्तों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी की सुरक्षा एक राजनीतिक मुद्दा रही है।
राजद और उनकी मां, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया और उनकी जान को खतरा होने की चेतावनी दी।
सम्राट चौधरी की सुरक्षा में यह बढ़ोतरी कथित तौर पर जान से मारने की धमकियों और उनके राजनीतिक कद में उछाल के बाद की गई है।
सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से खतरे का हवाला देते हुए पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव समेत चार अन्य नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है।
पप्पू यादव लंबे समय से राज्य सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अररिया से भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह की सुरक्षा भी बढ़ाकर Y+ श्रेणी कर दी गई है। उन्हें सीमांचल क्षेत्र का एक प्रमुख नेता माना जाता है और हाल ही में उन्हें धमकी भरे फोन आए थे।
बाढ़ से जदयू विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की सुरक्षा भी बढ़ाकर Y+ श्रेणी कर दी गई है। कुछ बाहुबली नेताओं के साथ तनाव के बाद, जदयू विधान पार्षद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की सुरक्षा भी Y श्रेणी कर दी गई है। पहले उनके पास केवल दो सुरक्षाकर्मी थे, जो सरकार के अनुसार पर्याप्त नहीं थे।
सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद, नीरज कुमार की अब हर समय 7 सुरक्षाकर्मी सुरक्षा में रहेंगे। इस बढ़ी हुई सुरक्षा में राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल, दोनों शामिल हैं, जो श्रेणी के आधार पर अलग-अलग होंगे।
आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण है, जहां इन नेताओं के राज्य भर में व्यापक प्रचार करने की उम्मीद है।