11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चुनाव से ठीक पहले बिहार में 6 बड़े नेताओं की बढ़ाई गई सुरक्षा, पप्पू यादव की भी सरकार ने सुन ली; देखें LIST

बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले छह नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई है, जिनमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को Z+ श्रेणी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा, पप्पू यादव, प्रदीप कुमार सिंह और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है

पटना

Mukul Kumar

Aug 11, 2025

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। फोटो- IANS

बिहार में छह बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसमें राजद नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने राज्य सुरक्षा समिति की सिफारिशों के बाद छह प्रमुख नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई है।

राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अब Z श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी, जबकि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी।

ये भी पढ़ें

ECI Protest: राहुल के समर्थन में उतरे शशि थरूर, कहा- आयोग को गंभीर सवालों के जवाब देने चाहिए
राष्ट्रीय
image

राबड़ी देवी ने कहा था- तेजस्वी की जान को खतरा है

यह निर्णय 1 अगस्त को हुई राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया, जिसमें समिति ने सरकार को सिफारिशें कीं। हाल के हफ्तों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी की सुरक्षा एक राजनीतिक मुद्दा रही है।

राजद और उनकी मां, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया और उनकी जान को खतरा होने की चेतावनी दी।

इस वजह से बढ़ाई गई सम्राट चौधरी की सुरक्षा

सम्राट चौधरी की सुरक्षा में यह बढ़ोतरी कथित तौर पर जान से मारने की धमकियों और उनके राजनीतिक कद में उछाल के बाद की गई है।

पप्पू यादव की भी सरकार ने सुन ली

सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से खतरे का हवाला देते हुए पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव समेत चार अन्य नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है।

पप्पू यादव लंबे समय से राज्य सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अररिया से भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह की सुरक्षा भी बढ़ाकर Y+ श्रेणी कर दी गई है। उन्हें सीमांचल क्षेत्र का एक प्रमुख नेता माना जाता है और हाल ही में उन्हें धमकी भरे फोन आए थे।

जदयू नेताओं की भी बढ़ी सुरक्षा

बाढ़ से जदयू विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की सुरक्षा भी बढ़ाकर Y+ श्रेणी कर दी गई है। कुछ बाहुबली नेताओं के साथ तनाव के बाद, जदयू विधान पार्षद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की सुरक्षा भी Y श्रेणी कर दी गई है। पहले उनके पास केवल दो सुरक्षाकर्मी थे, जो सरकार के अनुसार पर्याप्त नहीं थे।

सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद, नीरज कुमार की अब हर समय 7 सुरक्षाकर्मी सुरक्षा में रहेंगे। इस बढ़ी हुई सुरक्षा में राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल, दोनों शामिल हैं, जो श्रेणी के आधार पर अलग-अलग होंगे।

आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण है, जहां इन नेताओं के राज्य भर में व्यापक प्रचार करने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

11 Aug 2025 02:29 pm

Hindi News / National News / चुनाव से ठीक पहले बिहार में 6 बड़े नेताओं की बढ़ाई गई सुरक्षा, पप्पू यादव की भी सरकार ने सुन ली; देखें LIST

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.