चुनाव से ठीक पहले बिहार में 6 बड़े नेताओं की बढ़ाई गई सुरक्षा, पप्पू यादव की भी सरकार ने सुन ली; देखें LIST

बाढ़ से जदयू विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की सुरक्षा भी बढ़ाकर Y+ श्रेणी कर दी गई है। कुछ बाहुबली नेताओं के साथ तनाव के बाद, जदयू विधान पार्षद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की सुरक्षा भी Y श्रेणी कर दी गई है। पहले उनके पास केवल दो सुरक्षाकर्मी थे, जो सरकार के अनुसार पर्याप्त नहीं थे।