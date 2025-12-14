बिहार में मुस्लिम युवक के कान काटे और हाथ तोड़े, मॉब लिंचिंग के बाद मचा बवाल

मामले में जानकारी देते हुए अतहर के भाई ने बताया कि हुसैन अपने ससुराल से लौट रहा था। इस दौरान उसकी साइकिल पंचर हो गई। जब उसने वहां मौजूद लोगों से दुकान के बारे में पूछा तो उन्होंने पहले उसका पेशा और नाम पूछा। इसके बाद उन्होंने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।