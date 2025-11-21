बिहार में शपथ ग्रहण के बाद डिप्टी सीएम पोस्ट को लेकर चिराग पासवान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- PM मोदी ने…

उन्होंने कहा- आप सोचकर देखिए, मैं कहां से आया हूं। 2021 में सभी ने मेरे संघर्ष को देखा है। तब एक आदमी भी आपको मेरे आसपास नहीं दिखता होगा। उस समय ऐसा लगता था कि एक कार्यक्रम करना है तो 10 लोग कहां से आएंगे। उस समय मुट्ठी भर लोग हमारे साथ थे।