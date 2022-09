Bihar News: बिहार यूनिवर्सिटी में 28 हजार स्टूडेंट्स का जेंडर चेंज! जाने क्या है पूरा मामला

बिहार के एक यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में बड़ी चूक से लगभग 28000 विद्यार्थियों का जेंडर बदल गया है। छात्रों ने आवेदन भरते समय पोर्टल पर जेंडर सेक्शन में अदर्स के कॉलम को चुन लिया। अब छात्र अपनी इस गलती को लेकर परेशान हो रहे हैं।

बिहार यूनिवर्सिटी में चौंका देने वाला मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर में स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में स्नातक पार्ट-1 के आवेदन में बड़ी चूक से लगभग 28 हजार विद्यार्थियों का जेंडर बदल गया है। हालांकि, इसमें विश्‍वविद्यालय प्रशासन की कोई गलती नहीं है। जानकारी के अनुसार चूक छात्रों की ओर से हुई है। स्नातक आवेदन के हजारों फॉर्म में छात्रों ने मेल-फीमेल की जगह अदर्स कॉलम भर दिया है। इसका खुलासा तब हुआ, जब इन छात्रों के ऑनलाइन एप्लिकेशन कॉलेजों में एडमिशन के लिए भेजे गए।

28000 transgenders applied in Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University! know the whole truth