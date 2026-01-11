‘हम दोनों अकेले, आओ एक हो जाए’… विधवा बहू पर ससुर की गंदी नजर, शादी का बना रहा दबाव

जानकारी के अनुसार, पीड़िता की शादी 2012 में हुई थी और उसके 12 और 5 साल के दो बेटे हैं। मार्च 2024 में एक बीमारी के चलते महिला के पति की मौत हो गई थी। जिसके बाद एक साल पहले महिला की सास का भी देहांत हो गया। पति की मौत के बाद भी महिला अपने ससुराल में ही रहती है और अपने बच्चों के साथ-साथ ससुर की भी देखरेख करती है। सास के गुजरने के कुछ समय बाद से ही ससुर महिला पर गलत नजरें रखने लगा। कुछ महीनों पहले उसकी तबीयत खराब होने पर उसने महिला को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ गलत हरकत भी की। ससुर ने कई बार पीड़िता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया।