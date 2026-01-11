‘हम दोनों अकेले, आओ एक हो जाए’… विधवा बहू पर ससुर की गंदी नजर, शादी का बना रहा दबाव

विधवा बहु पर शादी का दबाव बना रहा ससुर (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बिहार के पटना में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने ही ससुराल वालों के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता 35 वर्षीय महिला एक विधवा है और उसका आरोप है कि उसका 65 साल का ससुर उस पर गंदी नजर रखता है। महिला का ससुर उससे शादी करना चाहता है और वह इसके लिए अपनी बहू पर दबाव बनाता है। पीड़िता ने बताया कि एक दिन उसके ससुर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूं आओ, दोनों एक हो जाए।
महिला ने बताया कि ससुराल के अन्य लोग भी इस बात में ससुर का साथ दे रहे हैं। उनकी बात नहीं मानने पर महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है जिसके चलते महिला काफी डर गई है। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर आखिरकार महिला ने शनिवार को बिहार राज्य महिला आयोग में अपने ससुर और परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दी है।
जानकारी के अनुसार, पीड़िता की शादी 2012 में हुई थी और उसके 12 और 5 साल के दो बेटे हैं। मार्च 2024 में एक बीमारी के चलते महिला के पति की मौत हो गई थी। जिसके बाद एक साल पहले महिला की सास का भी देहांत हो गया। पति की मौत के बाद भी महिला अपने ससुराल में ही रहती है और अपने बच्चों के साथ-साथ ससुर की भी देखरेख करती है। सास के गुजरने के कुछ समय बाद से ही ससुर महिला पर गलत नजरें रखने लगा। कुछ महीनों पहले उसकी तबीयत खराब होने पर उसने महिला को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ गलत हरकत भी की। ससुर ने कई बार पीड़िता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया।
ससुर की इन हरकतों से परेशान होकर जब महिला ने अपने जेठ से मदद मांगी तो उसने भी अपने पिता का साथ दिया। जेठ ने पीड़िता से कहा कि अभी मेरे पापा की उम्र ही क्या है, तुम्हें अपने ससुराल में डर कर रहना चाहिए और शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष प्रो. अप्सरा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि महिला की शिकायत के बाद उसके ससुर और जेठ को नोटिस जारी कर मिलने बुलाया गया है। 3 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई की जाएगी। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद इस मामले में फैसला लिया जाएगा।
