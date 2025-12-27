पति का दोस्त की भाभी के साथ अफेयर, सवाल करने पर देता है आत्महत्या की धमकी, परेशान पत्नी ने की शिकायत

महिला की शिकायत के अनुसार, उसके पति की प्रेमिका उनकी दूर की रिश्तेदार है जिसके चलते उसका उनके घर आना-जाना लगा रहता है। शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि उसके पति की प्रेमिका की 2004 में लव मैरिज हुई थी। महिला के पति और उसकी प्रेमिका के बीच दिन में 10 बार फोन पर बातचीत होती है। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि मेरे पति की प्रेमिका मेरे देवर की शादी में आई थी और तब भी मुझे उस पर शक हुआ था। वह हर समय मेरे पति पर नजर रख रही थी और मेरे पति के साथ खाना खाने की जिद कर रही थी। मैंने इस बारे में मेरे पति से सवाल भी किए लेकिन उन्होंने इस बात को मजाक में टाल दिया।