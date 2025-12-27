पति का दोस्त की भाभी के साथ अफेयर, सवाल करने पर देता है आत्महत्या की धमकी, परेशान पत्नी ने की शिकायत

पति का दोस्त की भाभी से अफेयर (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बिहार के पटना में एक महिला ने अपने पति के अवैध संबंध से परेशान होकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि उसके पति का उसके दोस्त की भाभी से अफेयर है और उसके लिए वह अपनी पत्नी को परेशान करता है। पति की अपनी गर्लफ्रेंड से बात न होने पर उसे तनाव हो जाता है और इस बारे में कोई सवाल किए जाने पर वह आत्महत्या करने की धमकी देता है। लंबे समय तक यह सब झेलने के बाद अब आखिरकार पत्नी ने सखी वन स्टॉप सेंटर में मामले की शिकायत की है।
महिला की शिकायत के अनुसार, उसके पति की प्रेमिका उनकी दूर की रिश्तेदार है जिसके चलते उसका उनके घर आना-जाना लगा रहता है। शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि उसके पति की प्रेमिका की 2004 में लव मैरिज हुई थी। महिला के पति और उसकी प्रेमिका के बीच दिन में 10 बार फोन पर बातचीत होती है। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि मेरे पति की प्रेमिका मेरे देवर की शादी में आई थी और तब भी मुझे उस पर शक हुआ था। वह हर समय मेरे पति पर नजर रख रही थी और मेरे पति के साथ खाना खाने की जिद कर रही थी। मैंने इस बारे में मेरे पति से सवाल भी किए लेकिन उन्होंने इस बात को मजाक में टाल दिया।
महिला ने आगे कहा, बाद में मेरे पति घर देर से आने लगे। मैंने उनका फोन चेक किया तो मैंने देखा कि उनके दोस्त की भाभी उन्हें दिन में कई बार फोन करती है। इसके बाद मैंने उसे फोन किया तो उसने बोला ऐसी कोई बात नहीं है। महिला ने यह भी बताया कि उसने अपने पति के फोन में दोनों की अश्लील तस्वीरें भी देखी है। इस बात को लेकर जब महिला ने सवाल किया तो पति उससे लड़ने लगा। महिला ने कहा कि उसकी सास इस मामले में उसके पति का ही समर्थन करती है लेकिन बाकी घरवाले उसका साथ देते हैं।
महिला ने बताया कि उसका पति अपनी प्रेमिका के कहने पर उसके साथ गाली-गलौज करता है। महिला जब भी अपने पति से इस बारे में सवाल करती है तो वह कहता है कि यह सब झूठ है। इस मामले में जब पति की प्रेमिका से सवाल किया गया तो उसने कहा कि, मैं शिकायतकर्ता महिला के पति से सिर्फ बात करती हूं, महिला के पति का किसी और से अफेयर है। महिला ने सखी वन-स्टॉप में मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि मेरा घर टूट रहा है और मेरे बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, मैं न्याय चाहती हूं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग