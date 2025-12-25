पत्नी का अश्लील वीडियो देख पति ने लगाई फांसी, कॉन्स्टेबल प्रेमी के खिलाफ 644 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

पुलिस पूछताछ के दौरान दीपक ने यह कबूल किया कि वह और दिव्या मिलकर मगन को परेशान करने की साजिश रचते थे। दिव्या ने ही उन दोनों का वीडियो मगन को भेजा था। दीपक दो बच्चों का पिता है और उसने पुलिस के सामने कहा कि उसे दिव्या से प्यार हो गया था। दोनों की मुलाकात डांस बार में हुई थी, जहां दिव्या डांस करती थी। यहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। चार्जशीट में सामने आया है कि दिव्या और दीपक के बीच पैसों का लेन-देन भी होता था। दिव्या ने मगन से पैसे लेकर दीपक के प्रमोशन के लिए भी दिए थे। मगन के पास गांव में महंगी जमीन थी और दीपक और दिव्या को उसका लालच था।