पत्नी का अश्लील वीडियो देख पति ने लगाई फांसी, कॉन्स्टेबल प्रेमी के खिलाफ 644 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

मगन सुहाग और उसकी पत्नी दिव्या (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
हरियाणा के रोहतक मगन सुहाग सुसाइड मामले में महीनों बाद अब पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 644 पन्नों की यह चार्जशीट पुलिस ने सुहाग की पत्नी के कॉन्स्टेबल प्रेमी के खिलाफ दायर की है। 14 जनवरी 2026 को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इस चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी कॉन्स्टेबल ने पुलिस पूछताछ के दौरान मृतक को परेशान करने की बात भी कबूल की है। महाराष्ट्र पुलिस में कॉन्स्टेबल आरोपी दीपक सोनवणे के मृतक मगन की पत्नी दिव्या से अवैध संबंध थे।
दीपक और दिव्या का एक अश्लील वीडियो देखने के बाद ही मगन ने 18 जून को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले मगन ने एक वीडियो बनाकर उसमें दीपक और दिव्या को अपने मरने की वजह बताया था। 19 जून को मगन के पिता ने दिव्या और दीपक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया था। मगन का आखिरी वीडियो इस मामले का अहम सबूत था। 9 जुलाई को गोवा पुलिस ने दीपक और दिव्या को हिरासत में लेकर रोहतक पुलिस को सौंप दिया था।
पुलिस पूछताछ के दौरान दीपक ने यह कबूल किया कि वह और दिव्या मिलकर मगन को परेशान करने की साजिश रचते थे। दिव्या ने ही उन दोनों का वीडियो मगन को भेजा था। दीपक दो बच्चों का पिता है और उसने पुलिस के सामने कहा कि उसे दिव्या से प्यार हो गया था। दोनों की मुलाकात डांस बार में हुई थी, जहां दिव्या डांस करती थी। यहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। चार्जशीट में सामने आया है कि दिव्या और दीपक के बीच पैसों का लेन-देन भी होता था। दिव्या ने मगन से पैसे लेकर दीपक के प्रमोशन के लिए भी दिए थे। मगन के पास गांव में महंगी जमीन थी और दीपक और दिव्या को उसका लालच था।
रोहतक पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार, दिव्या और मगन की शादी 3 जुलाई 2019 को हुई थी। मगन ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर दिव्या से शादी की थी। 2021 में दोनों के एक बेटा भी हुआ। बता दें कि मगन दिव्या का दूसरा पती था। उससे पहले उसकी विक्की नामक एक शख्स से शादी हुई थी जिससे उसका एक बेटा भी है। दिव्या का बेटा अपने पिता के साथ ही रहता है। मगन को दिव्या की पहली शादी के बारे में उन दोनों की शादी के डेढ़ साल बाद पता चला था। यह बात उसने अपने आखिरी वीडियो में कही थी।
दिव्या ने चार्जशीट में यह भी कबूल किया है कि उसने जमीन के लिए मगन से शादी की थी। दिव्या से मिलने उसके ससुराल में भी लड़के आया करते थे। परिवार वालों ने जब इस बात का विरोध किया तो दिव्या अपने पति और बेटे को छोड़कर मुंबई चली गई और वहां गुजारा करने के लिए उसने डांस बार में काम शुरू कर दिया। यहीं उसकी मुलाकात दीपक से हुई थी।
