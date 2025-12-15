लिवइन, धोखा और हत्या: निकाह तय होने पर हिंदू प्रेमिका को रास्ते से हटाने की रची साजिश, शव के टुकड़े कर…

लिव-इन पार्टनर ने की लड़की की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)
हरियाणा के यमुनानगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मुस्लिम युवक ने अपनी हिंदू प्रेमिका की हत्या कर उसके शव के टुकड़े करके अलग-अलग जगहों पर फेंक दिए। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले 27 वर्षीय बिलाल के रूप में हुई है। बिलाल का घर नकुड़ में था और वो गंगोत्री कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर 30 वर्षीय उमा के साथ लिव-इन में रहता था। 7 दिसंबर को हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस को उमा का सिर कटा शव बरामद हुआ था।
उमा के साथ 2 साल तक लिव-इन में रहने के बाद बिलाल ने कहीं और शादी तय कर ली थी। उमा पहले से शादीशुदा है और उसके 8 साल का बेटा भी है। वह अपने पति को छोड़ टैक्सी चलाने वाले बिलाल के साथ दो साल से लिव-इन में रह रही थी। हाल ही में बिलाल की शादी तय हो गई थी जिसके बाद उसने उमा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। घटना से एक दिन पहले 6 दिसंबर को वह उमा को घूमने के बहाने अपने साथ गाड़ी में ले गया। उसने हथनीकुंड बैराज में यूपी और हरियाणा को जोड़ने वाला पुल से होते हुए राज्य में प्रवेश किया।
इसके बाद वह हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ आगे बढ़ने लगा। लेकिन फिर उसने प्लान बदला और वह हरियाणा की सीमा की तरफ बढ़ने लगा। प्रतापनगर के गांव बहादरपुर की सीमा से पहले ही उसने जंगल में गाड़ी रोकी और बहाने से पीछे वाली सीट पर चला गया। उमा आगे वाली सीट पर बैठी थी और अचानक बिलाल ने सीट बेल्ट से उसका गला घोंट दिया। उमा अपनी जान बचाने के लिए छटपटाई लेकिन कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद तुरंत फिर से ड्राइवर सीट पर आया और गाड़ी आगे बढ़ा ली।
बिलाल ने पॉपुलर की नर्सरी के पास उमा के शव को गाड़ी से उतारा मीट काटने वाले चाकू से उमा के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उसने पहचान छिपाने के लिए लाश के कपड़े उतारे और उन्हें सिर के साथ एक थैली में रख कर आगे बढ़ा। बिलाल ने उमा के धड़ को वहीं छोड़ दिया और उसके सिर और कपड़ों को हरियाणा-हिमाचल बॉर्डर पर मौजूद कलेसर जंगल में स्थित लालढांग की खाई में फेंक दिया।
इसके बाद वह घुमाई और हथनीकुंड बैराज के पुल से होते हुए फिर अपने घर लौट आया। बिलाल ने उमा के नंबर डिलीट किए और उससे जुड़ी सभी चीजें अपने फोन से हटा दी। इसके बाद वो अपनी शादी की तैयारियों में लग गया जो कि 14 दिसंबर को होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस बिलाल तक पहुंच गई। पुलिस को लाश मिलने वाली जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरे में बिलाल की गाड़ी नजर आई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 13 दिसंबर को बिलाल के घर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने बिलाल को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।
