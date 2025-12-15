लिवइन, धोखा और हत्या: निकाह तय होने पर हिंदू प्रेमिका को रास्ते से हटाने की रची साजिश, शव के टुकड़े कर…

इसके बाद वह घुमाई और हथनीकुंड बैराज के पुल से होते हुए फिर अपने घर लौट आया। बिलाल ने उमा के नंबर डिलीट किए और उससे जुड़ी सभी चीजें अपने फोन से हटा दी। इसके बाद वो अपनी शादी की तैयारियों में लग गया जो कि 14 दिसंबर को होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस बिलाल तक पहुंच गई। पुलिस को लाश मिलने वाली जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरे में बिलाल की गाड़ी नजर आई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 13 दिसंबर को बिलाल के घर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने बिलाल को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।